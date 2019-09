Bivši saborski zastupnik HDZ-a uhapšen zbog silovanja

Bivši saborski zastupnik HDZ-a i predsjednik Autokluba Siget (HAK) u Hrvatskoj Damir Škaro jutros je uhapšen zbog silovanja.

Ovu informaciju potvrdila je medijima advokatica žrtve Morana Rabar. Ona je istakla da je njena branjenica Škaru naknadno prijavila i zbog prijetnji.

– Škaro je uhapšen jutros, policija je obavijestila žrtvu jer je to dužna napraviti – rekla je Rabar, dodavši da se silovanje dogodilo jedne subote početkom avgusta.

U zagrebačkoj policiji nisu željeli govoriti o tom slučaju niti su htjeli potvrditi da je iko uhapšen zbog silovanja, uz objašnjenje da se takvi podaci ne iznose u javnost zbog zaštite žrtve.

Mediji su, naime, objavili da je Škaro, koji je uhapšen na ulasku u Hrvatsku iz BiH, za svog branitelja angažirao odvjetnika Krešimira Krsnika koji je izjavio da ne može ništa reći i da nema punomoć,piše Avaz

Ispovijest silovane žene u javnost je dospjela zahvaljujući najavi prve ovosezonske emisije “Provjereno” Nove TV.

– On je mene doslovno napao s leđa, primio me oko struka, nabio me na sebe i u tom trenutku mi je ruku stavio u grudnjak. Obje ruke stavio iza leđa, stavio me u klinč, s lijevom rukom je držao moje obje ruke, situacija je bila da se nisam mogla istrgnuti. Molila sam ga da prestane, onda mi je rekao da nemam ja šta govorit da prekine, ja ću radit šta ja hoću, a budeš li nastavila, bacit ću te na krevet i silovat ću te – prepričala je žena za “Provjereno”.

