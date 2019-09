Padaju s drveća, uvlače se u kosu, gmižu po tijelu, ne može se živjeti: Zašto je zaista došlo do invazije stjenica u blizini BiH?

Kiša koja je jučer nakon dugog sušnog razdoblja tek nakratko pala u Osijeku i okolici, vjetar i znatno niže temperature nisu smanjili brojnost stjenica, o kojima ovih dana bruji cijela Hrvatska, a kojih nije pošteđeno ni osječko područje, piše “GlasSlavonije“.

Sitni nametnici, mrežaste stjenice platane i hrastove mrežaste stjenice, ovih dana stali su uz bok komarcima, kojih su se stanovnici istoka Hrvatske tek riješili. Tako građani svjedoče pojavi “bubica” koje grickaju kožu, a ima ih doslovce posvuda, ponajviše padaju s drveća, i to, razumljivo, s hrasta i platana.

Inače, platane gdje su se nastanile stjenice imaju žućkastu boju lišća, jer se sisanjem lišće isušuje. Hrast zahvaćen stjenicama ljeti će se prepoznati po smećkastim listovima, za razliku od zdravih, koji su zeleni.

Biološka neravnoteža

– Primijetila sam da mi ulijeću u kosu, a imala sam ih dosta i na odjeći. Srećom, nisu me jače ugrizle, osjećaj da te nešto gricka i ujeda više je nego strašan. I sam osjećaj da nešto gmiže po tebi uopće nije ugodan, a, što je najgore, ne možeš zatvoriti prozore i riješiti se napasnika. Na otvorenom ih je više nego što ih mogu pronaći u kući – svjedoči Osječanka.

Ona je samo jedna od mnogobrojnih građana ne samo Osijeka nego i cijele Slavonije i Baranje koji svjedoče o pojavi stjenica. O invaziji malih napasnika posvjedočili su i građani Vinkovaca, Vukovara, Županije, Slavonskog Broda, ali i drugih slavonskih mjesta gdje su posađena stabla hrasta i platane te ističu kako ih se ne mogu riješiti.

Čini se da i neće skoro. Naime, kako neslužbeno doznaje Glas Slavonije, iz Unikoma, ove je godine zabilježena prekobrojnost stjenica, i to zbog dugog suhog i izrazito toplog vremena.

U Osijeku su najčešće stjenice koje se zadržavaju na platanama, a riječ je o nametniku, doznajemo, koji ne uništava drvo, nego siše njegove sokove, baš kao što čini i na ljudskoj koži, zbog čega lako može doći do alergijske reakcije.

Potvrdio je to i dr. med. Mario Ćurković, specijalist obiteljske medicine Doma zdravlja Osijek, dodavši da sve vrste stjenica svojim ubodima mogu izazvati lokalnu, ali i sistemsku reakciju. Sve ovisi o tome koliko su osobe otporne, odnosno kako će reagirati kad im na kožu sleti sitna stjenica.

– Stjenice, i to one koje nalazimo oko kreveta, na posteljini i koje se obično nalaze u hotelskim sobama ne prenose nekakve uzročnike većih zaraznih bolesti, no kožnih reakcija može biti, i to u obliku papuloznog osipa, poput onog nakon uboda komarca. Kod preosjetljivih osoba može čak doći do anafilatičkog šoka – upozorava dr. Ćurković, dodajući da može izazvati svrbež, nerijetko i otok te bolnost.

Mišljenja je kako je pojačana brojnost stjenica rezultat narušene biološke ravnoteže, odnosno atmosferskih prilika, koje pogoduju stjenicama da se intenzivno množe.

Izlučuju otrove

Istoga je mišljenja i izv. prof. dr. sc. Ivana Majić s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, no naglašava kako platanine i hrastove stjenice ne biraju ljude, nego da ih je u populaciji više nego prije, kao što je to već bilo s nekim drugim kukcima.

– Imali smo razne epidemije kukaca, od epidemije skakavaca, uholaža, kukuruzne zlatice i drugih. Osobno, smatram da se dogodio poremećaj u ravnoteži, no ove stjenice ne hrane se krvlju ljudi – upozorava prof. Majić, objašnjavajući da je riječ o kukcima koji kroz različite otvore na tijelu izlučuju toksine, koji pak izazivaju različite osipe u ljudi.

Njihova će se, kaže nadalje, aktivnost smanjiti nakon dugotrajnijih kiša, bar kad je riječ o urbanim sredinama. Nadaju se tomu i Osječani te ostali Slavonci, koji tvrde kako više ne mogu živjeti od malih napasnika.

Dobra je vijest što se za sada građani, kako smo uspjeli doznati od dr. Ćurkovića, nisu javljali zbog alergijskih reakcija izazvanih ugrizom ovih kukaca. Ne znači da i neće, jer, prema meteorološkim prognozama, ljeto još uvijek nije završilo i očekuju se topliji i sunčani dani.

Građani će se tako i nadalje svakodnevno podsjećati na dobro poznati izraz – dosadan poput stjenice.

Loading..

loading...

Facebook komentari