Kad vas prevare na moru: Evo šta možete učiniti ako niste zadovoljni turističkom uslugom na Jadranu?

Vrhunac je još jedne turističke sezone, brojna su izvješća o trenutnom stanju diljem obale, a uskoro će uslijediti i službene brojke o tome koliko je zapravo bila uspješna. Zadovoljan gost je gost koji će se vratiti, a to uvelike ovisi o kvaliteti usluge koja mu je bila na raspolaganju tijekom boravka u našoj zemlji.

U moru ponuda hotelskog i privatnog smještaja, nađu se i one koje ne odgovaraju opisu, a na potrošaču je da se izbori za svoja prava, pa smo odlučili istražiti što možete učiniti ukoliko niste zadovoljni viđenim, te koje su tu najčešće neregularnosti koje su pod kontrolom inspekcija, piše Glas Slavonije.

Potrošačka prava

Europski potrošački centar nudi nekoliko riješenja u slučaju da imate problema s nekom od usluga, a nakon što iscrpite većinu mogućnosti, oni mogu kontaktirati trgovca ili pružatelja usluge u vaše ime i pokušati pronaći riješenje na pritužbu.

Primjerice, u slučaju da ste rezervirali hotelski smještaj u kojem je vaša soba skuplja od dogovorene cijene, soba nije prikladna ili čak nije dostupna, ne morate prihvatiti ovakvu uslugu. Niz je situacija koje vam ne odgovaraju jer je dogovoreno drugačije, od recimo balkona koji vam je obećan, a ne postoji, ili sobe koja ima tuš iako ste rezervirali kadu,do pogleda na more koji niste ga dobili i slično.

Ukoliko je cijena smještaja viša od dogovorene prilikom rezervacije, možete odbiti smještaj i tražiti povrat novca, ali ako ste ipak primorani prihvatiti smještaj po višoj cijeni, imate pravo na naknadu za dodatne troškove. Također, u potrošačkom centru savjetuju da takav smještaj platite uz rezervu kako bi ste mogli tražiti povrat razlike u iznosu cijene smještaja.

Ukoliko pak, soba koju ste rezervirali nije raspoloživa, možete tražiti drugu iste kategorije, a ako vam je ponuđena soba niže kategorije, možete tražiti i sniženje cijene, pa i odbiti uslugu i tražiti povrat novca ukoliko hotelijer odbije obje opcije.

Iz Europskog potrošačkog centra napominju da se u slučaju organiziranog smještaja u okviru paket aranžmana, primjenjuju posebna pravila zbog kojih je potrebno nedostatak prijaviti odmah, u pisanom obliku, po mogućnosti direktno turističkom vodiču, touroperateru ili putničkoj agenciji, pa čak ga i fotografirati.

Inspekcije

Utvrđivanjem nepravilnosti u turističkoj djelatnosti od 1. travnja ove godine bave se turistički inspektori Državnog inspektorata koji obavljaju inspekcijske nadzore i provedbu zakona nad neregistriranim obavljanjem ugostiteljske djelatnosti ili neregistriranim pružanjem ugostiteljskih usluga, prijavom i odjavom boravka turista, te obračunom, naplatom i uplatom boravišnih odnosno turističkih pristojbi.

To su sve one djelatnosti čiju su provedbu do sada nadzirali nadležni inspektori Carinske uprave Ministarstva financija.

Kako za Glas Slavonije pojašnjavaju iz inspektorata, najčešće prijave gostiju odnose se na ne pridržavanje istaknutih cijena, neljubaznost i nekorektnost osoblja, neurednost i nedovoljnu opremljenost prostorija za osobnu higijenu gostiju, kvalitetu smještajnih objekata, neizdavanje računa, otkaz rezervacije, kakvoću i količinu hrane, neregistrirano obavljanje djelatnosti, ne prijavljivanje gostiju i slično.

Ono što nadležni inspektori mogu učiniti u trenutku kad posumnjaju u neregistrirano obavljanje djelatnosti, jest obaviti inspekcijski nadzor, za što im, kako kažu, nije potrebno ishođenje sudskog naloga za pretragu prostora. Međutim, ukoliko fizička osoba neregistrirano obavlja ugostiteljsku djelatnost ili neregistrirano pruža ugostiteljske usluge i usluge u turizmu, za to je ipak potreban sudski nalog nadležnog Prekršajnog suda, kako bi se obavila pretraga prostora.

Prema zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, nadležni turistički inspektor usmenim će riješenjem u zapisniku zabraniti obavljanje djelatnosti, uz pečaćenje prostora. Što se kazni tiče one su šarolike i sežu od 3.000 do 30.000 kuna, što je najviša predviđena kazna za fizičku osobu koja obavlja djelatnost koju nije registrirala kod nadležnog tijela.

