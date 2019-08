Ivica Dačić o izboru Palmera: “SAD žele brza i trajna rješenja”

Advertisements

Dačić je rekao da je izbor Palmera samo znak da SAD žele da na neki način fomalizuju ono što stalno govore, a to je da žele da podstaknu brzo rješenje i da apeluju na sve strane na Zapadnom Balkanu da grade mir i stabilnost, piše “RTS“.

Međutim, Dačić kaže da mir i stabilnost ne zavise krucijalno od samog izbora Palmera već je ključno hoće li se pojačati pritisak na Prištinu da ukine takse na srpsku robu.

Što se samog Palmera tiče, Dačić kaže da je on oženjen Beograđankom, što ne mora biti prednost, jer će morati da dokazuje da nije pristrasan. Ipak, dobro poznaje situaciju u regionu.

Prema Dačićevim riječima, hendikep je što je dugo u Stejt departmentu i ima utvrđen sistem vrijednosti i način razmišljanja koji možda stvara određene stereotipe.

“Ali mislim da dobro prati tu liniju nove američke administracije i želju da se postigne trajno rješenje i ubrzanje tog rješenja“, naveo je Dačić.

Kako dodaje, to je potvrda svega što je govorio ranije, a to je da je Amerika promijenila stav, ne o nezavisnosti Kosova, nego o tome da to pitanje nije riješeno već da treba da se riješava.

“Što bi imenovali specijalnog predstavnika da je stvar riješena?“, upitao je Dačić.

Napominje da je sada situacija značajno drugačija i da američka administracija želi da pogura pregovarački proces. Dačić navodi da se format dijaloga neće mijenjati, i da će ostati u Briselu.

“Ali kakvi će biti rezultati, vidjet ćemo, Zavisi i od izbora u Prištini, tamo svi obećavaju da će da ukinu takse čim se završe izbori, da li će to biti, to je sada pitanje“, rekao je Dačić, piše “Vijesti“.

