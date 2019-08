Cijeli region traži Davida (10): Dječak nestao u nedjelju, majka sumnja na bivšeg supruga

Loading..

Iako je mališan nestao u Zagrebu, potraga se sprovodi na teritoriji Hrvatske, pa i regiona, prenosi “Net“.

U Zagrebu je u nedjelju nestao devetogodišnji dječak David Đukić. Prema izjavi koju su dali portalu “Dnevnik.hr”, u toku je opsežna potraga za njime. Davidova majka Anita Đukić, izjavila je za isti portal kako je David od kuće otišao bos, kao i da ona sumnja da je dječak kod oca, koji se navodno nalazi u inostranstvu, a koji nije bio dostupan ni organima reda.

Kako navodi majka, a isto stoji i na stranicama “Nestali.hr”, dječak je nestao na području Kustošije (Zagreb), visok je oko 130 cm, ima 30-ak kilograma, tamnoput je, ima tamne oči. Prilikom odlaska na sebi je imao tamnoplavu potkošulju i farmerke zavrnute do koljena. Majka je napisala kako sumnja da se nalazi na području Kustošije, a da nije isključeno da je i negdje dalje.

Dječakova majka sumnja da je dijete kod oca od kojeg se rastala prije dva mjeseca. U tom razdoblju, tvrdi, otac nije ni pitao za djecu, a do oca nije uspio da dođe ni Centar za socijalnu zaštitu. Kako navodi majka, David se u subotu posvađao sa sestrom, ali, kako kaže, bila je to bezazlena svađa, nakon koje je on otišao od kuće.

Majka je priznala da je i ranije znao da pobjegne od kuće, ali kako kaže, samo nakratko. Međutim, ovog puta se nije vratio.

Naime, ona tvrdi da djeca nisu ni znala gdje im otac živi. Ali, kad su u subotu išli u crkvu po hranu, sreli su ga pa je tata sinu rekao svoju adresu. Stoga je majka posumnjala da je David, kad se naljutio, otišao tati.

Policija je dobila dojavu da dijete, koje odgovara opisu, šeta po Kustošiji i to oko ponoći. Naknadno je otac javio da je David kod njega, a majka je tražila da ga vrati. Bivši suprug joj je rekao da ga je poslao na autobus, ali dijete kući nije došlo.

Majka je odmah slučaj prijavila policiji. U ponedjeljak uveče otac je, tvrdi majka Anita, rekao da je dijete ponovo negdje pronašao i da ga je opet poslao kući. Ali Davida i dalje nema, pa majka moli sve koji su ga vidjeli ili nešto znaju da joj se jave.

Takođe, bivši suprug je majci dječaka rekao da je on otišao na rad u inostranstvo. Ali, kako piše “Dnevnik.hr”, Anita sumnja u tu njegovu priču jer, tvrdi, on nema dokumenta. Policija navodno bezuspješno pokušava da stupi u kontakt sa ocem koji je isključio oba mobilna telefona.

