“Vidio sam da skreće” – Ispovijest vozača autobusa nakon sudara sa porodicom iz Pirota

Ovim riječima stravičnu saobraćajku u kojoj je poginula Svetlana Rančić i njena 16-godišnja kćerka, a teško ranjen suprug Marjan, komentarisao je vozač autobusa sa kojim se sudarila ‘fiat panda’ srpske porodice iz Pirota.

Prema njegovim riječima, automobil koji mu je išao u susret na udaljenosti od oko 50 metara odjednom je skrenuo u njegovu traku.

– Vidio sam da skreće i kako bih izbjegao sudar, počeo sam da kočim. Onda sam skrenuo sa puta i udario u drvo. Nije mi jasno kako je došlo do nesreće, kao ni to da li ga je suvozač možda omeo u toku vožnje. Jako mi je žao tih ljudi, 35 godina sam za volanom i nikada do sada nisam doživio ovako nešto. Da nisam skrenuo podletjeli bi pod autobus – rekao je vozač autobusa, dok su njegovi putnici manevar opisivali kao herojski, prenio je portal “Nova”.

Zbog čega je Marjan Rančić skrenuo iz svoje trake u suprotnu, još uvijek nije poznato jer je njegovo zdravstveno stanje izuzetno teško i ljekari mu se u bolnici u Sofiji bore za život. Prema jednoj teoriji nesretnom čovjeku je pozlilo, a druga kaže da je zaspao za volanom.

Njegova supruga Svetlana je od povreda zadobijenih u direktnom kontaktu vozila preminula na licu mjesta, a Anđela nešto kasnije u bolnici. Pretpostavlja se da su u trenutku sudara obje spavale.

Tijela danas stižu u Srbiji

Tijela Svetlane Rančić i njene kćerke Anđele trebalo je da budu dopremljena u Srbiju danas, ali je zbog papirologije termin pomjeren. Kako “Novosti” pouzdano saznaju od najbližih Marjanovih i Svetlaninih prijatelja i kolega, oni očekuju da tijela iz Bugarske budu dopremljena u srijedu. Planirano je da sahrana tragično preminulih majke i kćerke bude obavljena u četvrtak.

