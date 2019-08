Poslata poruka da je Vučić iz svog džepa platio auto-put

Advertisements

To kaže za Danas novinar Srđan Škoro, komentarišući način na koji su Radio-televizija Srbije, ali i televizije sa nacionalnom frekvencijom, propratile otvaranje puta u dužini od sto kilometara.

Škoro napominje da su nedeljni celodnevni prenos sa otvaranja auto-puta, vožnja otvorenim autobusom i analize „stručnjaka“ definitivno potvrdile da mi zapravo živimo u ludnici kojom upravljaju pacijenti.

„Imamo partijske medije i fabrike, a sad smo dobili i partijski auto-put. Uskoro će i vazduh koji udišemo postati partijski, a Vučić i ekipa će uz svesrdnu pomoć medija određivati koliko kome je potrebno da bi preživeo“, ističe Škoro , dok Marinika Tepić, potpredsednica Stranke slobode i pravde, smatra da je sve što se u nedelju događalo oko otvaranja auto-puta bilo o trošku građana. Prema njenim rečima jedino je promocija Aleksandra Vučića bila lična.

„To je bila tirada o trošku građana, auto-put za novac građana, TV prenosi za novac građana. Sve je tamo plaćeno novcem građana, od svakog milimetra šljunka do TV kabla, a promocija lična, čista propaganda“, kaže Tepićeva i dodaje da u isto vreme, za te iste građane i njihovu decu, ne postoji dovoljno automobila Hitne pomoći i lekara, „pa nam dvogodišnje bebe stradaju u toliko naprednoj Srbiji koja štedi na zdravlju i životima ljudi, zarad diktatora i njegove bratije“.

Potpredsednica SSP smatra da je u nedelju, umesto sramne predstave u Srbiji trebalo da bude proglašen dan žalosti, sa hitnom sednicom Vlade Srbije, na kojoj bi bili smenjeni ministar zdravlja Zlatibor Lončar, ali i putnik kroz vreme Ivica Dačić.

Za Miroslava Aleksića, potpredsednika Narodne stranke, celodnevna medijska promocija otvaranja auto-puta od Obrenovca do LJiga zapravo predstavlja poruku da režimu ne pada na pamet da ispuni zahteve ljudi koji godinu dana protestuju širom Srbije.

„Taj nastavak brutalne medijske propagande uz kršenje zakona i Ustava, poruka je da građani Srbije nemaju više vremena da slušaju bajke iluzionista, već moraju sa opozicijom da krenu u ozbiljnu kampanju bojkota kao jedinog načina za borbu sa diktatorskim režimom. Ovo što su građani u nedelju gledali je rijaliti šou i kampanja Aleksandra Vučića o trošku naroda. Poslata je poruka da je Vučić iz svog džepa finansirao izgradnju autoputa“, ističe Aleksić.

Za poslanika Đorđa Vukadinovića, urednika Nove srpske političke misli nije sporno obeležavanje otvaranja auto-puta i želja vlasti da se pohvali određenim rezultatima.

„Degutantno je, međutim i govoriti o tome koliko je degutantna medijska pompa koja se pravi od otvaranja svake deonice, svakog objekta, od postavljanja stanice za bicikle, pešačkog prelaza do pojedinih deonica puta izgrađene u režiji ove vlasti. To je već toliko prevršilo svaku meru i vrlo je blizu toga da postane kontraproduktivno, čak i sa stanovišta vlasti zbog kojih se to i radi. To je samo dobar indikator realnog stanja u društvu i medijima i poodmaklog procesa kimilsungizacije prilika u Srbiji. Mislim ipak da Srbija nije Koreja i Uzbekistan i da, uz sve kritike koje imamo, taj proces ne može da bude pozitivan za vlast, koja je izgubila meru“, zaključuje Vukadinović u razgovoru za Danas.

