Djevojčica (2) umrla nakon što joj je pozlilo, Hitna nije izašla na teren jer je poštovala proceduru

Kako je rečeno novinarima “Jugmedie” u ZC Surdulica, i pored napora ljekara, djevojčica je izgubila borbu sa životom, a uzrok smrti će utvrditi obdukcija.

Kako prenose, nakon što je djevojčici pozlilo, roditelji su pozvali Hitnu pomoć u Crnoj Travi gdje im je rečeno da ne mogu da izađu na teren, dok im je u Surdulici u ovoj službi preporučeno da sami transportuju djevojčicu do najbliže ambulante jer “trenutno nemaju vozilo koje bi mogli da pošalju”.

U Zdravstvenom centru u Surdulici kratko je potvrđeno za portal “Jugmedia” da je dvogodišnja devojčica preminula, uz obećanje da će ih direktor ove zdravstvene ustanove kontaktirati.

Direktorica Doma zdravlja u Vlasotincu doktorka Milena Stanković Mitrović kaže da ljekar Hitne pomoći iz Crne Trave nije mogao da izađe na teren jer je morao da ispoštuje zvaničnu proceduru.

– Tačno je da Služba hitne pomoći nema sanitetsko vozilo u koje mogu da stave kiseonik, ali imaju vozilo sa nosilom kojim mogu da transportuju pacijenta. Međutim, doktor, koji je noćas bio u smjeni, radio je sam. On kao jedini ljekar ne smije da napusti Dom zdravlja. Postoje tu zakonske normative koje zaista moraju da se ispoštuju. Jeste da je Crna Trava teritorijalno blizu Vlasinskom jezeru i naravno da kada je ovako nešto u pitanju, tu nema govora, mora da se reaguje. Ljekar je najvjerovatnije savjetovao da se dijete doveze do prve ambulante. Moguće da je ljekar, inače, moram da kažem, sa dugogodišnjim iskustvom i jako privržen svom poslu, pomenuo da nemaju kiseonik, ali nije u tome problem. On je samo poštovao proceduru – navodi Stanković Mitrović.

Ona dodaje da Crna Trava zapravo nema Službu hitne pomoći, ali da ljekari, koji su inače ‘u manjku’ uvijek reaguju kada su ovakvi slučajevi u pitanju.

– Problem je u tome što Vlasinsko jezero teritorijalno pripada Surdulici, pa tako i zdravstvene usluge, ali je geografski bliže Crnoj Travi, Vlasotincu, pa i Leskovcu. U takvim kritičkim momentima ljudi se odlučuju da se zapute prije u Leskovac nego u Surdulicu. Da ne pričam o tome što sama Crna Trava ima problem sa brojem ljekara i što tamošnje stanovništvo opslužuje 0,8 ljekara po glavi stanovnika – ističe ona.

Na samom Vlasinskom jezeru, koje je jedan od najvećih turističkih centara na jugu Srbije, postoji samo jedna ambulanta, ali ne postoji zdravstvena služba sa 24-satnim radnim vremenom.

