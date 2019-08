Drveće u asfaltu zapanjilo mještane, reagovao i predsjednik općine

Advertisements

Autor fotografija Dragan Milutinović za “BBC” je rekao da ne razumije zašto je neko odlučio da asfaltira prostor na kome se nekada nalazila trava.

– Ako već asfaltiraju prostor oko drveća, ispravan način je da se oko njih prvo naprave takozvane “sokle”, ograda koja omeđava prostor oko drveta i ostavi razmak, dovoljan da drvo raste i prima vlagu, pa se potom asfaltira do njih. Navodno im je lakše da kasnije isijeku asfalt oko drveta – kaže.

Diplomirani inženjer preduzeća koje je planiralo rekonstrukciju Ljubiša Mihajlović je rekao “da je, jednostavno, tehnologija takva“, te da se radi o standardnoj proceduri. Dan nakon objavljivanja fotografija na Facebooku, međutim, asfalt oko drveća je isječen i uklonjen.

– Na ovom prostoru predviđeno je parkiranje do samog drveta. Radi se o sistemu raster elemenata, što znači da se postavljaju betonski fabrikovani elementi u ovaj prosječeni dio. To omogućava da se točkom dođe do drveta, stablo može da se zaliva i ni na koji način se ne ugrožava i ne oštećuje – rekao je Mihajlović.

Naglašava da se na takav način “uvijek radilo“. Mihajlovićev kolega, građevinski inženjer Danijel Dašić iz Niša, ne misli tako.

– Postali smo šampioni- sve što je nenormalno u mnogim drugim zemljama kod nas je postalo normalno – rekao je on.

Čak i to što je asfalt uklonjen dan nakon nasipanja može da bude pogubno po drveće, objašnjava Dašić.

– Asfalt se nanosi na temperaturi od 180 stepeni i može da ošteti drvo. To jeste normalna procedura, ali ne kod alfaltiranja drveća. Drveće se nikada i nigdje ne asfaltira – dodao je on.

On je naveo da je praksa da se prilikom asfaltiranja oko drveća ostavlja prostor od pola metra do metra, ogradi se ivičnjacima i asfaltira se dio do ivičnjaka. U prepisci sa predsjednikom općine na Facebooku građani su iznijeli primjedbe i zbog načina na koji su postavljene nove klupe i šahtovi, ali i zbog nesigurnosti.

– Klupe su postavljene toliko nasumično kao da su majstori radili vezanih očiju. Jedna klupa gleda na ulaz u toplanu (podrum), a neke su postavljene ispod komšijskih prozora, pa taman da se neko popne i uđe u stanove (i to je popravljeno nakon negodovanja) – napisala je jedna stanarka.

Predsjednik općine Milan Đokić, koji je najavio da će ova ulica nakon rekonstrukcije izgledati kao “mala Švicarska“, na Facebooku je zahvaljivao građanima na kritikama, ali ih je nazvao i “tragačima za manama“.

