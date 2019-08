Detalji iz istrage mogli bi da odgonetnu ko je počinio ubistva kod Negotina

Advertisements

Naime, prema nezvaničnim informacijama, nađeni su neki opušci. Kako domaćin Raja Kazimirović (72) ni njegova majka Dragica (93), a vjerovatno ni sestra Ljubinka Oprikić (76) ni sestričina Dragana Jozeljić (53), zbog pripadnosti adventističkoj crkvi, nisu bili pušači, ne odbacuje se mogućnost da je pikavce možda bacio jedan od egzekutora.

– Treba provjeriti sve. Mada su male šanse da su ih bacili zločinci, koji su vodili računa da za sobom ne ostave tragove, pa su sakupili čahure. Ipak, možda je nekome od njih malo popustila koncentracija, pa je bacio opušak. A možda su pikavce bacili poznanici koji su kod njih prije zločina bili u posjeti – saznaje “Blic” od izvora bliskog istrazi.

Svaki biološki trag biće upoređen sa DNK profilima u bazi naše policije, pa ako se ispostavi da se poklapaju, istražiteljima će posao biti olakšan. U suprotnom, materijalni tragovi u ovom trenutku neće biti od koristi operativcima.

Motiv surove likvidacije Raje Kazimirovića i njegovih najbližih rođaka niko sa sigurnošću ne može da precizira. Da li su ubijeni iz osvete jer je Raja važio za prijekog čovjeka i sa mnogima iz sela bio je u zavadi, ili zbog novca, navodno ga je imao, ali se nije isticao kao imućan čovjek. Ono što je izvjesno jeste da Raja Kazimirović već duže vrijeme iz banke nije podizao pare, pa se pretpostavlja da su živjeli od novca koji su zaradili od poljoprivrede. A koliko su novca imali u kući, niko ne može ni pretpostaviti, ali je činjenica da pare nisu nađene prilikom uviđaja. U kući nije bilo premetačine, pa ako su motiv pare, ubica je tačno znao gdje da ih nađe i nije poremetio raspored stvari u domu Kazimirovića.

– Nesumnjivo je da su ubice pucale iz dva oružja, što ukazuje na to da je bilo minimum dvoje egzekutora. Da li su došli motorom ili možda pješice, ni to za sada ne može sa sigurnošću da se tvrdi. Imanje je udaljeno od prvih komšija pola kilometra, pa su ubice sasvim nesmetano mogle da likvidiraju žrtve i udalje se, bez bojazni da će ih neko primijetiti – dodaje izvor.

Kako se vjeruje, Kazimirovići su ubijeni prošlog četvrtka, a možda i u srijedu kasno uveče. Zločinci su upali na salaš i kako se sumnja, ubili žene. Rajinu majku Dragicu i sestričinu Draganu su usmrtili ispred trema. Objema su pucali u lica, a egzekutor je hitac u usta ispalio i Rajinoj sestri Ljubinki Oprikić, dok je stajala ispred stepeništa kuće.

Ubijenim ženama zločinci, ili jedan od njih stavio je krpe preko lica. Raja je upucan u traktorskom sjedištu. Četiri metka su mu ispaljena u stomak i grudi, a zatim je ovjeren jednim hicem u glavu. Pošto je upucan u traktorskom sjedištu, sumnja se da je bio na njivi kada su mu ubijene majka, sestra i sestričina. Raja i njegova sestra Ljubinka su, kako je pokazalo vještačenje, ubijeni hicima iz istog oružja, dok su majka Dragica i sestričina Dragana usmrćene mecima iz drugog pištolja.

Istragu otežava i to što su tijela nađena dan, a možda i više dana poslije zločina, kada su se mnogi tragovi već ohladili. Upravo taj prazan hod od momenta zločina do trenutka kada je prijatelj Dragiša Danilović u petak našao tijela, omogućava egzekutorima da napuste teritoriju ne samo Jabukovca i Negotina već i Srbije. Za samo nekoliko sati zločinci su mogli da se nađu u Rumuniji ili Bugarskoj, a to je dosta vremena prije nalaženja leševa. Policija detaljno ispituje bazne stanice ne bi li utvrdili ko je sve u kritično vrijeme komunicirao na području i okolo salaša Kazimirovića.

