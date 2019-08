“Rekao je: ‘Ne brini, neću dugo’, sad ga više nema!” Ispovijest bake mladića koga je usmrtio bahati vozač BMW-a

Advertisements

Istu bol preživljavaju oni koji su zauvijek izgubili najrođenije – Katarinu Ivanković (20), Aleksandra Savatića (22), Đorđa Subotića (19) i Đorđa Beluševića (22), ali i oni čija su djeca povrijeđena i još se nalaze u bolnici.

Kako saznaju Novosti iz Urgentnog centra, u najkritičnijem stanju je i dalje Stefan Stevanović (17) iz Valjeva, koji je kobne noći bio u “dačiji”.

– Pacijent ima ozbiljne povrede i još uvijek mu je život ugrožen. Ljekari sve čine da mu spasu život – kažu iz UC.

Kuća Stevanovića u Valjevu, u subotu je bila – zaključana.

– Stefanovi roditelji, Dragoljub i Sneža, otišli su rano izjutra da vide mjesto gdje je bila nesreća i zapale sveće stradaloj djeci, a onda u UC. Rekli su im da dođu kako bi dali krv za sina, kome je ona neophodna. Stefan je, inače, više puta operisan. Odstranjena mu je slezina, ima sondu, ali najveći problem je krvarenje na mozgu. Ipak se roditelji, kao i svi mi, nadaju najboljem – kažu komšije za srbijanske “Novosti“.

Saznaju i da je u subotu, iz Njemačke, gdje inače živi i radi, u Srbiju, odnosno u Beograd, stigla Aleksandra, sestra Dragoljuba Stevanovića i majka poginulog mladića iz “dačije” – Đorđa Subotića. Komšije pričaju da je žena u potpunom šoku.

– Kažu da je prvim autobusom koji je uspjela da uhvati, došla u Srbiju. Navodno, Đorđeva majka će ići najprije da identifikuje sina, a potom, zajedno sa bratom Dragoljubom, u posjetu njegovom teško povrijeđenom djetetu Stefanu. Strahota jedna šta ih je snašlo! Dragoljub je očajan, jer mu se sin bori za život u bolnici, a sestrić je poginuo. Obojicu ih je on odgajao od malih nogu i bili su mu sve…

I u kući tragično nastradalog Đorđa Beluševića, iz mioničkog sela Robaje – nevjerica, suze, lelek. I Đorđe je jedan od stradalih iz “dačije”. On se, kako saznajemo, iako sa teškim povredama, borio za život. Međutim, nije uspio.

I njegov mladi život ugasio se prekjuče, nešto poslije 16 časova, odnosno petnaestak sati poslije saobraćajne nesreće.

U dvorištu kuće Beluševića u subotu se okupili rodbina, prijatelji, komšije. Baka Kosara ne krije suze, neutješna.

– Bože, šta da radim sada bez djeteta? Gajila sam ga odmalena, bio mi je miljenče. Otišao je preksinoć, samo u majici i šortsu od kuće. Kaže: “Bako, zovu me Stefan i Đorđe da idem s njima. Ne brini, neću dugo.” I, ode. Ni sad ne znamo gdje su bili, ali do jutra nema Đorđa da dođe kući, a to nije ličilo na njega. Zabrinuli smo se, ali niko nije slutio da više nikada neće ući u dvorište i u kuću…

Đorđev brat Marko kaže da je, kad mu se brat nije pojavio tokom prekjučerašnjeg dana, posumnjao da se nešto loše dogodilo.

– Pozvao sam Stefanovog oca i pitao gdje su mu sin i sestrić. Nije znao, bio je zabrinut i rekao mi je da je njihov nestanak prijavio policiji. Pitao sam ga zna li da li je i moj brat s njima, ali nesrećni čovjek nije mogao da mi da odgovor. Već uveliko se tada u medijima pojavila vijest o saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali. Sumnjao sam, ali se i nadao, sve do preksinoć, kada smo saznali da smo zauvijek izgubili brata i dva njegova druga – imenjaka Đorđa, i Acu taksistu koji ih je vozio.

Ni Marko, kao ni njegova sestra Marija, ne znaju gdje im se brat sa drugarima uputio kobne noći.

U Petki kod Lazarevca u subotu je sahranjena Katarina Ivanković, djevojka iz BMV-a, koja je poginula. Aleksandar Savatić iz Valjeva, taksista iz “dačije”, biće sahranjen u ponedjeljak, a imenjaci, dvojica Đorđa, u utorak ili srijedu, u valjevskim selima, odakle im potiču porodice.

Vlasnik BMV-a Stefan Matović, koji je sjedio pozadi u svom vozilu, u nesreći je zadobio prelom kuka, zbog čega je prebačen u bolnicu u Beograd. Teške povrede zadobila je i Kristina Vasiljević, djevojka Nikole Mihajlovića, koji je vozio BMV i prošao sa lakim povredama. Lakše povrede ima Stefan Ivanović, koji je sjedio iza Kristine koja je bila u BMV-u na suvozačkom mjestu.

