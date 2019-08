Nasilje hrvatske policije nad migrantima tema evropskih medija

Advertisements

„Smijali su se dok su nas tukli – naslov je teksta objavljenog u online izdanju magazina „Spiegel” autora Thore Schrodera koji je boravio u Bihaću. „Da li Frontex (Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu) toleriše maltretiranje izbjeglica od strane lokalnih snaga sigurnosti? Kako nasilje sistemski funkcioniše, govore žrtve i humanitarci iz izbjegličkog centra u Bosni”, piše u uvodu teksta.

Autor počinje tekst veoma slikovito: „Waqas podiže hlače i pokazuje natečene noge. `Prvo su ih gazili, a kasnije uvrtali gležnjeve`, kaže 31. godišnjak koji je navodno samo nekoliko sati prije prošao kroz ruke hrvatskih policajaca. Njegov prijatelj Amir kaže da su ga policajci tukli i udarali po licu, prenosi “DeutscheWelle“.

Prije nego što su iz Hrvatske prisilno vraćeni u BiH, izbjeglice iz Pakistana su morale provesti noć u šatoru: `bez vode, hrane i toaleta`”.

Schroder dalje prenosi riječi izbjeglica koji tvrde da su im oduzeti novac i mobilni telefoni, a da su njihovi ruksaci i sve što je u njima bilo, spaljeni.

„Tada su ih Hrvati vratili u Bosnu, protjerali iz EU, bez toga da su imali mogućnost da u Hrvatskoj podnesu azil. Takva ilegalna praksa je poznata kao tzv. Push-back“, piše Spiegel Online.

“Neviđeno nasilje”

U tekstu se navodi da je putovanje izbjeglica i migranata iz južne Azije trajalo mjesecima, ali da nikada, kako kažu, nisu doživjeli tako veliko nasilje kao u Hrvatskoj.

„Hrvatska policija očito sistematski zlostavlja migrante, kako na granici, tako dijelom i unutrašnjosti zemlje. Na to ukazuje i opsežni izvještaj njemačke nevladine organizacije Border Violence Monitoring”, piše Spiegel Online i podsjeća da je u ARD-ovom magazinu „Report Müchen” navedeno kako Frontex navodno dozvoljava povrede ljudskih prava od strane graničnih službi zemalja koje čuvaju vanjske granice EU.

Autor teksta dalje piše o migrantima koji se nalaze na bivšoj deponiji smeća Vučjak.

„Na Balkanskoj ruti je Bosna jedna vrsta grlića jedne flaše, a Vučjak je čep te flaše“, piše autor teksta koji je u Vučjaku sreo njemačkog humanitarca i novinara Dirka Planerta koji od polovine juna migrantima pruža osnovnu medicinsku pomoć.

„Prilikom posjete Bihaću, u ljeto ove godine, Planert je bio svjedok kako se izbjeglice transportuju na Vučjak. Od tada sakuplja donacije, kupuje lijekove, a ponekad i sam pruža medicinsku pomoć mada za to nije obučen. `Pomagaću sve dok ne prestane patnja ljudi`, kaže Planert i osvrćući se na nekad i teške povrede s kojim se on i njegovim tim svaki dan susreću, dodaje: `Policajci za Evropu rade prljavi posao. Za njih je to takmičenje na kojem području će najbolje spriječiti prolazak izbjeglica`”.

„Bez obzira koga u Vučjaku pitate, svi govore o nasilju policajaca. `To im je zabavno`, kaže 23. godišnji Jusef iz Islamabada i dodaje: `Smijali su se dok su nas tukli`. Jusef je skoro godinu dana zaglavljen u Bosni. U nekom trenutku će uspjeti doći do Italije. `Zato što moram uspjeti`, kaže Jusef”, piše pored ostalog u tekstu koji je objavio Spiegel Online.

Napeta situacija u Bihaću

Migrantima na Balkanskoj ruti i napetoj situaciji u Bihaću se bavi i austrijski list „Die Presse” koji piše da Balkanska ruta nije skroz „zatvorena”. List piše da je više hiljada izbjeglica i migranata na putu od Turske preko Grčke prema centralnoj Evropi. „Doduše znatno manje nego u jeku tzv. izbjegličke krize u jesen 2015. godine”, piše Die Presse i prenosi riječi načelnika Bihaća Šuhreta Fazlića koji predbacuje hrvatskoj policiji da prilikom prisilnog povratka izbjeglica i migranata sve više prodire na teritoriju BiH.

„Organizacije za zaštitu ljudskih prava i UNHCR kritikuju hrvatske policajce da zlostavljaju i prisilno u BiH vraćaju izbjeglice i migrante koje vide blizu granice između BiH i Hrvatske. UNHCR navodi da se takvim radnjama krši međunarodno humanitarno pravo. Hrvatska zauzvrat tvrdi da se radi o `vraćanju sa granice` koje je u skladu sa zakonima EU.”

Die Presse navodi da je novinar ovog lista prije nekoliko sedmica posjetio migrante na bivšoj deponiji smeća u blizini Bihaća. Tu su uglavnom ljudi iz Afganistana i Pakistana koji govore o nasilju ne samo na hrvatskoj granici. „Izbjeglice koje napuste izbjeglički centar se u kolonama u njega prisilno vraćaju”, piše Die Presse.

Die Presse navodi i podatak Ministarstva unutrašnjih poslova BiH da se u BiH trenutno nalazi 9.000 izbjeglica, uglavnom u izbjegličkim centrima u Bihaću. „Većina u veoma teškim uvjetima čeka mogućnost da preko Hrvatske dođe na Zapad. Klasična Balkanska ruta od Grčke preko Sjeverne Makedonije, Srbije i Mađarske prema centralnoj Evropi se od 2016. godine smatra zatvorenom. Međutim, od tada se etablirala alternativna ruta preko Bosne, Hrvatske i Slovenije, piše Die Presse.

