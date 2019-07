Potresni detalji o ribaru koji se utopio: “Nosio kateter, žena odvela djecu, živio od socijale”

Advertisements

Njegovo tijelo uz pomoć čamca izvukli su pripadnici spalilačke jedinice Sektora za vanredne situacije, oko 20 sati. Tijelo je sanitetom radi obdukcije preneto u požarevačku bolnicu, piše “Informer“.

Prema riječima mještana Smoljinca, nesretni Jović svakog dana išao je da peca ribu na jezeru koje se nalazi par kilometra od centra sela.

– U utorak oko 12 sati vidio sam Macana kako sa štapovima ide prema jezeru. Upitao sam ga: “Gdje ćeš Macane?”, a to je pitanje upućeno ribaru ravno kletvi jer oni smatraju da ako im takvo pitanje neko uputi od ulova nema ništa. On me je samo mrko pogledao i krenuo dalje – priča jedan mještanin Smoljinca.

Jovićev komšija Ljubivoje Rajić (68) kaže da se Macan utopio oko 17 sati i da je policiju o tome obavijestio jedan ribar iz Šapina koji je pecao na suprotnoj strani jezera.

– Čim sam saznao šta se desilo uputio sam se ka jezeru. Tamo je već bila pristigla policija i sanitetska kola. Mislim da je bilo oko sedam sati uveče kada su specijalci čamcem počeli da vade tijelo nesretnog Macana. Vidio sam ga da je plutao na desetak metara od obale potrbuške sa zagnjurenom glavom. Maltene kao da stoji u vodi sa uronutom glavom. Meni je rekao taj ribar da je Macan svukao majicu sa sebe i stavio je preko papuča, a na nju mobilni telefon, dok je pored ostavio zelenu vojničku torbu. Ušao je u vodu napravivši dva tri koraka. Sljedećeg trenutka je potonuo ispruživši ruke iznad vode. Ne znam kako se utopio jer je tu jezero plitko, sa puno mulja. Neki kažu da je to namjerno uradio a, inače, on je znao da pliva. Petnaestak minuta kasnije njegovo tijelo je isplivalo i počelo je da pluta na jezeru sve dok ga specijalci nisu izvadili – priča Jovićev komšija.

Inače, prema riječima njegovog komšije, Jović je bio veoma siromašan i živio je u trošnoj kućici na kraju sela sa starom i bolesnom majkom i godinu dana mlađim bratom Slavoljubom. On i majka primali su socijalnu pomoć i od toga se izdržavali, kao i od novca koji je Jović zarađivao koseći travu i skupljajući razno voće.

U trošnoj kući sklonoj padu Nebojšin brat Slavoljuba kaže da je Nebojša mnogo pio i da se posljednjh dana nije treznio.

– Mislim da mu je piće došlo glave. Toga dana kada se udavio pored odjela pronađena je litarska flaša sa rakijom pola popijena. Mislim, da je Nebojša onako zagrijan ušao u vodu da se rashladi. To nipošto nije smeo jer više godina sa sobom nosio je kateter na koji je vršio nuždu. Kateter mu je ugrađen pošto su mu debelo crijevo teško povrijedili mangupi, koji su ga krvnički pretukli. Valjda se taj kateter napunio vodom, što je doprinijelo da se udavi. Mada, ne isključujem da je to namjerno ​uradio pošto se zadnjih mjesec dana prema meni i majci veoma agresivno ponašao vreijđajući nas, ne birajući riječi. Prošle sedmice rekao mi je da ovako više ne može i da će završiti sa sobom. Možda je na ovaj način to i uradio – priča Nebojšin brat Slavoljub zvani Rga.

Majci Radmili Jović (81) Slavoljub je rekao da se Nebojša utopio, ali ona, kao da nije svijesna toga, pošto je dementna, priča kako joj je nedavno Nebojša donio tri karaša od po pola kila i da su slatko večerali i da će opet to da uradi.

Nebojša ima tri kćerke koje je žena sa kojom se razveo odvela prije 30 godina u neko selo kod Vranja. Od njih ima sedmoro unučadi, koji žive u Vranju i Beogradu, kao i tri brata koji žive u Smoljincu. Sahrana će se, kako kaže Nebojšin brat Slavoljub, obaviti u ponedeljak, najvjerovatnije o trošku opštine Malo Crniće.

Njegov komšija Ljubivoje kaže da su se organizovali i da će prikupiti novac koji će uručiti porodici kao pomoć.

