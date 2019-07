Kolinda Grabar-Kitarović: “To su komentari jedne novinarke. Ja to nisam rekla”

Advertisements

Izraelski “Jerusalem Post” prenio je navodnu predsjedničinu izjavu tokom posjeta Izraelu. Predsjednica Hrvatske je, prema pisanjima medija, u razgovoru s izraelskim predsjednikom Reuvenom Rivlinom kazala da je “Bosna i Hercegovina nestabilna zemlja pod kontrolom militantnog islama”.

Mediji u BiH prenose ljutite reakcije, a oglasila se i Grabar-Kitarović.

“Uopšte ne znam kako je došlo od te izjave jer nisam razgovala niti s jednim novinarom niti davala izjave”, rekla je predsjednica Hrvatske za “Dnevnik.hr“.

Predsjednica je komentarisala reakcije iz BiH.

“To su komentari na komentare jedne novinarke koja je napisala. Ponavljam, to nisam rekla. Reakcije koje uspoređuju Hrvatsku s fašizmom u potpunosti odbacujem. To je totalni non sense”, kazala je Kolinda Grabar-Kitarović.

