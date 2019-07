Srbija: Otac maloljetnu kćerku sa posebnim potrebama podvodio za pivo

Advertisements

Djevojčica smještena u hraniteljsku porodicu, sa njom rade stručnjaci.

– Strašno! Ogavno! Mislim da ne postoji nijedna riječ kojom bih mogao da opišem šta se dešavalo u kući Boriše A. To mi je trauma za čitav život, jer slike koje sam vidio nikada neću moći da izbrišem iz sjećanja. Mislim da tako nešto nema ni u porno-filmovima.

Pošto kuća nije imala roletne, sa ulice smo mogli sve da vidimo. Jednom komšiji je pozlilo i završio je u Hitnoj, jer nije mogao da vjeruje da otac može da sjedi i pije pivo dok neko ima spolni odnos s njegovom kćerkom.

Ovako priča komšija Boriše A., jedan od nekoliko njih koji su ga prijavili da seksualno zloupotrebljava kćerku Maju (13) i da je prodaje za 10 eura raznim ljudima. Ovaj monstrum, rodom iz Mačevca, kod Svilajnca, u Ulicu Marka Radanovića doselio se prije sedam-osam godina sa kćerkom. Gajio je cvijeće i prodavao ga na pijaci.

Komšije su posumnjale da se nešto čudno dešava još prošle godine, ali kako je riječ o veoma osjetljivoj stvari, nisu prijavili policiji dok nisu bili sigurni. Kada su se uvjerili da se radi o seksualnoj zloupotrebi djeteta, odmah su pozvali policiju.

U trenutku kada je policija došla, djevojčica i jedan muškarac bili su nagi. U kući su bili njen otac i još jedan muškarac. Sva trojica su odmah uhapšena, a forenzičari su radili do dugo u noć i sakupili su sve potrebne dokaze.

– Otac ju je vjerovatno sve naučio. Alkoholičar je. Pijan je od ranog jutra. Prodavao je kćerku za pivo! Djevojčica je sa posebnim potrebama. Kada sam je pitao koliko ima godina, odgovorila mi je da ima 13, a da će iduće godine da napuni 11 godina. Žalosno. Bila je tako mila, vesela, draga. Igrala se sa našom djecom. Po njenom ponašanju uopšte nismo mogli da primjetimo da joj se to dešavalo. Mislimo da ona nije bila ni svjesna šta radi. Mislila je da je to normalno, jer ju je otac tjerao na to – kaže drugi komšija.

– Molim Boga da ga uhvati Tijanin zakon, jer će onda doživotno da bude u zatvoru. Ali, najveća kazna će mu biti kada ostali zatvorenici saznaju za šta je osuđen. Tada će da mu presjedne dan kada se rodio – ogorčen je treći komšija.

Kako “Novosti” nezvanično saznaju, djevojčica je sve ispričala nadležnim organima, a otac je priznao djelo.

– Djevojčicu smo odmah smjestili u hraniteljsku porodicu i sa njom rade stručnjaci kako bi se što prije oporavila – kaže direktorica Gradskog centra za socijalni rad Biserka Jakovljević, i dodaje da nisu bili korisnici centra.

TEŠKA SUDBINA DJEVOJČICE

Manjina majka bila je udata u Topoli i rodila je četvoro djece. Pošto se sumnjalo da je njen svekar otac posljednjeg djeteta, on ga je bacio u bunar.

Svekar je osuđen, a ona se preudala za Borišu. Napustila ga je veoma brzo i ponovo se preudala i ima još dvoje djece.

– Mislim da ima šezdesetak godina, pa je mogao da joj bude deda, a ne otac. Maja je bila veoma mršava. Ima je tridesetak kilograma, a on četrdesetak, jer je “izgorio” od alkohola – kaže komšija.

