VAKULA JE DOBRO ZNAO ŠTO GOVORI KADA JE NAJAVIO OLUJU Silovito nevrijeme obrušilo se na više dijelova Hrvatske

Poremećaj je krenuo u najzapadnijim krajevima, a postupno se počeo širiti prema istoku i jugoistoku. Kako javlja portal Istramet, već u subotu navečer atmosfera se u Istri naglo destabilizirala, a preko većeg dijela najvećeg hrvatskog poluotoka područja protutnjala je izražena linija nestabilnosti. Bio je to uvod u jače pogoršanje vremena koje je pristiglo u noći.

Istrametova meteorološka postaja u Puli (Veli Vrh) prilikom prolaska sinoćnjeg grmljavinskog sustava zabilježila je udar zapadnjaka od čak 97 km/h. Jak vjetar je u gradu slomio nekoliko stabala, dok su zrakoplovi koji su trebali sletjeti u pulsku zračnu luku kružili nad Cresom neko vrijeme.

Nevrijeme nije poštedjelo ni Sloveniju. Prema pisanju slovenskih medija, jučer je munja nedaleko Kopra usmrtila muškarca.

Nestabilno vrijeme nastavilo se i u noći, ali su grmljavinski pljuskovi ipak zaobišli veći dio Istre, izuzev istočnog dijela. U Labinu (Ripenda Vicani) je do 10 sati palo 51 mm kiše, a još obilnije količine zabilježili su Falalelići podno Učke.

Obilna kiša pala je i na većem dijelu Kvarnera. Istrametove meteorološke postaje u gradu Krku zabilježile su od 64 do 69 mm, dok je u Ponikvama u središnjem dijelu palo 62 mm. U Crikvenici je zabilježeno 58 mm, a Hreljinu 47 mm.

Istramet navodi da je cijeli otok Krk u nedjelju oko 7 sati zahvatila izražena grmljavinska linija u sklopu kojeg su se kod Punta javile opasne pijavice.

Kamera uživo koju javno publicira TZ Punat na svojim stranicama zabilježila je tri opasne pijavice koje su se velikom brzinom približavale obali.

Kao što se može vidjeti na priloženom video zapisu, vrtlozi su se kretali sve brže kako su se primicali obali, a iza pijavica uslijedio je nalet jakog vjetra uz intenzivnu kišu.Prema neslužbenim informacijama Istrametovih čitatelja, u obližnjem kampu Pila ima nekoliko srušenih stabala, a pijavica je na kopno izbacila i 2 glisera.

Vrlo snažan nalet nevremena oko 12:30 zabilježen je i u Zagrebu. Uz prilično jak vjetar zabilježena je i vrlo obilna kiša i povremena grmljavina, a sve je u kombinaciji s oblacima koji su se nadvili nad hrvatsku metropolu dovelo do svojevrsnog ‘zamračenja’,piše JutarnjiŠto nas očekuje

Meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda za nedjelju su, podsjetimo, najavili promjenljivo i pretežno oblačno, te nestabilno uz povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom. Oborina će mjestimice biti obilna, osobito na Jadranu i uz njega.

Grmljavinsko nevrijeme praćeno pojačanim vjetrom, najizglednije je u Dalmaciji, gdje može biti i pijavica.

Vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni, a još u Dalmaciji i jako jugo. Navečer će vjetar posvuda oslabjeti. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30 °C.

Zbog najavljenih nevera DHMZ je putem Meteoalarma za cijelu Hrvatsku izdao niz žutih i narančastih, a za Istru i Kvarner i crveno upozorenje, koje upućuje na izuzetno opasne vremenske uvjete.

DHMZ za ponedjeljak najavljuje u većem dijelu zemlje promjenljivo te i dalje nestabilno uz povremenu kišu ili poneki pljusak s grmljavinom. Oborina će biti slabijeg intenziteta nego danas, no još u noći i sutra ujutro na krajnjem jugu moguće je grmljavinsko nevrijeme. Popodne na Jadranu sunčanije i uglavnom bez oborine, a prema kraju dana kiša će prestati i u ostatku zemlje.

Zapuhat će slab do umjeren sjeverac, na Jadranu ujutro ponegdje uz obalu bura, popodne posvuda sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu od 17 do 21, a najviša dnevna uglavnom od 24 do 29 °C.

U nastavku tjedna pretežno sunčano i postupno sve stabilnije i toplije. Još u utorak mjestimice više oblaka uz mogućnost za poneki pljusak, uglavnom na kopnu. Lokalne su nestabilnosti moguće i u četvrtak na zapadu. Vjetar na kopnu uglavnom slab, u srijedu u Slavoniji umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro tek ponegdje umjerena bura, a popodne posvuda umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura u porastu, osobito dnevna.

