Kolinda danas kuha samo za vas: Hrvatska predsjednica otkrila kako je smršala

Advertisements

Iako je vojni objekt Peneda na Brijunima daleko od predodžbe o luksuznim zdanjima u kojima najviši državni dužnosnici obično provode godišnji odmor, Kolindi Grabar-Kitarović (51) ta je nekadašnja militarizirana zona omiljena ljetna oaza. Predsjednica Hrvatske onamo povremeno odlazi i zimi zatreba li zbog nekog projekta savršeni mir i punu koncentraciju pa joj je pomalo asketski uređena zgrada – kakve su bile sve vojarne iz sredine prošlog stoljeća – prirasla srcu.

Na vojnički ugođaj lako se naviknula. Uostalom, nikad nije krila da čak i tokom čestih službenih odlazaka u Afganistan odbija boraviti u rezidenciji te radije spava i živi u prašnjavom kontejneru, kao i ostali vojnici. Ipak, otkako je Kolinda Grabar-Kitarović na čelu države, skromna zgrada na Penedi poprimila je potpuno drugačiji štih. U središnjem dvorištu, prema predsjedničinim uputama, posađeni su mediteranski začini poput mente, bosiljka i ružmarina pa joj je pravi užitak nakon poslovnih obaveza sjesti na terasu, uživati u netaknutoj prirodi i udisati čudesan brijunski zrak.

Ženski dodir pogotovo se osjeti u vojnički opremljenoj kuhinji koja je – iako vrlo jednostavna – itekako funkcionalna: onamo je još 2016. uoči prvog boravka donijela nove tanjure i pribor za jelo te male kućanske aparate koji joj olakšavaju pripremu zdravih i ukusnih delicija. Uživa, kaže, u ovom skromnom, a tako zadivljujućem mediteranskom ambijentu, bez protokola i luksuza, bez kuhara i konobara… Otkako pažnju plijeni vitkom linijom mnogi misle da predsjednica vrlo rijetko kuha te da jede vrlo malo ili gotovo ništa. No istina je potpuno drugačija, što je i dokazala kad je u svojem brijunskom kutku ugostila ekipu Glorije. Dok je u majici Hrvatske ratne mornarice, čija je vrhovna zapovjednica, kirurškom vještinom rezala lungiće za stubičku pisanicu, a zatim miješala njoke u vreloj vodi pazeći da se ne prekuhaju, nismo se mogli oteti dojmu da je predsjednica – prava gurmanica, prenosi Hayat.

– Iznimno mi je važno što jedem i ne bih mogla biti na dijeti koja uključuje post. Zbog obaveza ne smijem biti gladna jer u suprotnom mozak ne funkcionira kako treba.Priznajem, prije sam se znala tješiti hranom, pogotovo sendvičima nakon napornog radnog dana, što me i dovelo do viška kilograma. No danas sam ponosna jer ponovno stanem u maskirne hlače koje sam kupila prije deset godina u SAD-u. Mnogi me pitaju u čemu je tajna moje vitkosti, a ja kažem da dobru liniju zahvaljujem kretanju i mediteranskoj prehrani. Međutim, svima savjetujem da se, prije nego što krenu mršavjeti, posavjetuju s liječnikom ili nutricionistom.

Ja sam gotovo sasvim izbacila šećer i ne jedem bijeli kruh. Pijem samo vodu, većinom iz slavine, kavu izbjegavam zbog kofeina, kao i crno vino zbog intolerancije na histamin. Od masnoća koristim isključivo domaće maslinovo ulje i malo maslaca. U mojem hladnjaku uvijek je mnogo voća i povrća, pogotovo avokada. – istaknula je Kolinda Grabar-Kitarović.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Advertisements

loading...

Facebook komentari