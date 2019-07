Ispovjest majke koja je snimila vaspitačicu: Postavila sam telefon da je snimim, šamarala je i tukla drugu djecu

Advertisements

Primjetila sam da se vaspitačica ponaša neprimjereno i bezobrazno prema mališanima. Jedan dan nije iznosila djecu iz krevetaca, bila je zamračena prostorija, a ona je gotovo cijelu smjenu provela razgovarajući telefonom. Nije ih ni izvodila, nije im davala igračke, nije puštala ni crtaće, a kada sam vidjela da je jednoj bebici lupila šamar, morala sam da reagujem!

Ovako počinje priču za Kurir majka M. J., koja je prilikom posjete svom djetetu, koje je privremeno boravilo u Zvečanskoj, snimila i raskrinkala suspendovanu Đurđiju Alempijević, zlu medicinsku sestru Centra za zaštitu odojčadi, djece i omladine, koja je mučila i zlostavljala mališane, piše Kurir.

– Obratila sam se jednoj od koordinatorki i upozorila na vaspitačicino ponašanje, rečeno mi je da će to biti prenjeto glavnoj sestri i da će joj skrenuti pažnju, kao i da je ona nova. Upozorila sam i na to da je jedno dijete ostavila bez nadzora na pultu za previjanje. Nije je bilo nekoliko minuta, dijete samo što nije palo sa pulta koji je visok metar i dvadeset – prisjeća se ona užasa koji je vidjela.

Kako kaže, narednog dana, kada je napravila snimak, vaspitačica je došla u drugu smjenu vidno bjesnija i bahatija.

– Nosila je dijete sa snimka u desnoj ruci, a lijevom rukom, tj. spoljnom strane šake, u prolazu ošamarila drugo dijete koje je stajalo u krevecu. To dijete je palo i plakalo, a ona se nije ni okrenula. To me je uznemirilo i uplašilo, brzo sam postavila telefon na snimanje na staklo koje dijeli te dvije sobe, a ja sam se sakrila – priča ona.

Nakon što je pregledala snimak, uslijedio je još veći šok, posumnjala je na prodaju djece zbog toga što je vaspitačica fotografisala jednog mališana.

– Nisam smjela da prijavim nekome u Centru za slikanje jer sam se uplašila da je možda još neko umješan u to. Rekla sam im da me pozovu kada moje dijete izađe i da treba nešto važno da im kažem. Međutim, taj poziv nije uslijedio! Inače, način na koji je nosila dječaka za mišicu kao da je džak i način na koji ga je bacila blag je u poređenju sa onim kako je bacala drugu djecu sa mnogo veće visine i neprijatnijim zahvatima – navodi ova majka.

Kako kaže, pokretu Levijatan se obratila vjerujući da će oni pomoći i nešto preduzeti. Nakon saznanja da će i protiv osobe koja je snimala, odnosno nje, biti podnijeta krivična prijava, sama se prijavila policiji i sve ispričala.

– Smatram da sam snimajući krivično djelo učinila pravu stvar, i opet bih to uradila. Nisam mogla da spavam, toj djeci je bila ugrožena bezbjednost. Možda sam spasila nečiji život i spriječila ozbiljno nasilje i maltretiranje mališana, a toj vaspitačici treba zabraniti rad sa djecom! – zaključuje ona.

Sagovornica M. J. kaže da se još više uplašila kada je na jednom Facebook profilu vidjela objavu da je u prošlosti jedna doktorica koje je radila u Zvečanskoj bila optužena da je za 8.000 dolara prodala jedno dijete ženi u Americi.

– Mislim da je protiv te zaposlene Zvečanska podnijela krivičnu prijavu, a nakon tih informacija imala sam realan strah i sumnje da to možda radi i ova vaspitačica. Posebno što je tu nova, pomislila sam da je ubačena zbog toga – sumnja ona.

Medicinska sestra Đurđija Alempijević (23) sigurno će dobiti otkaz za pet dana, kada joj ističe žalbeni rok poslije upozorenja pred otkaz, nezvanično saznaje Kurir. Kako navodi izvor koji je upoznat sa detaljima čitavog slučaja, kada bude ispoštovana čitava procedura koju propisuje Zakon o radu i nakon isteka roka žalbe od osam dana, radnici Đurđiji biće prekinut radni odnos.

– U pitanju je gruba povreda radne discipline propisane u ustanovi za djecu tog tipa i osoba koja ju je izvršila ne bi smjela ubuduće da radi s djecom – kazao je izvor.

U Ministarstvu za rad nisu mogli da potvrde niti demantuju saznanja, ali su naveli da će po isteku žalbenog roka odlučivati nadležna komisija.

– Ne želimo da prejudiciramo tu odluku, ali je činjenica da je u pitanju katastrofalno kršenje zakonske procedure prilikom obavljanja posla u domu u Zvečanskoj – naveli su oni.

