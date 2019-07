Supruga mu se požalila na probleme sa šefom (86), on uzeo žarač i ubio ga

Advertisements

Ova jeziva tragedija dogodila se 15. jula uveče, u mirnom banatskom selu Belo Blato, u porodičnoj kući Janoša Kasaša. Ubrzo je uhapšen mještanin Jozo Kalapiš, za koga se sumnja da je nakon žestoke svađe uzeo žarač i udario u glavu nesretnog starca, koji je od zadobijenih povreda preminuo.

Janoš je u kući živio sam, a prema riječima mještana, bio je domaćin i veoma vitalan za svoje godine. Utvrđuje se zbog čega je mladić nasrnuo na starca, a kako saznaju beogradski mediji, tragedija se, navodno, dogodila zbog supruge osumnjičenog.

– Janoš je zaista bio domaćin, imao je imanje i bio je vrijedan. Bio je dosta vitalan za svoje godine i dobro se držao. Međutim, njegovo ponašanje je dovelo do toga da padne krv u ovom mirnom selu. Iako je mogao da bude deda Jozinoj supruzi, on je prema njoj duže vrijeme bio navalentan. Ona je radila kod njega i često mu je pomagala oko imanja i poslova, međutim, on je to zloupotrebljavao. Štipkao je Angelinu, dodirivao je po tijelu, govorio joj razne neprikladne riječi i konstantno joj se nabacivao predlažući joj da budu intimni – kaže za “Pink” izvor blizak istrazi i dodaje:

– Ženi je prekipjelo i sve je ispričala svom suprugu Jozi. Jozo je i inače malo nezgodan, voli i da popije, tako da je ono što mu je ispričala žena izazvalo njegov bijes. Otišao je kod Janoša da rasprave to što imaju, međutim, nastala je žučna rasprava. Poslije duže svađe, to je preraslo u ozbiljan sukob, da bi Jozo u jednom trenutku uzeo žarač i iz sve snage udario starca u glavu. Janoš je zadobio teške povrede, zbog čega je ubrzo preminuo. Nije poznato da li je i Janoš pokušao da nasrne na osumnjičenog – tvrdi sagovornik.

Kako kažu mještani, Jozo i njegova supruga radili su razne poslove po selu kako bi zaradili za život.

– Jozo je, iako je često bio agresivan i lak na čašici, mnogo radio i borio se kroz život. Kao i njegova žena, koja je radila i pomagala po selu kako bi zaradila koji dinar. Janoš je inače živio sam jer mu je supruga davno preminula, a kćerka mu je u inostranstvu – kaže jedan od komšija Joze Kalapiša.

Policija utvrđuje okolnosti tragedije, a osumnjičenom je poslije hapšenja određeno zadržavanje do 48 sati.

