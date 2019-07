Svećenik Stojić uzdrmao Hrvatsku: “Iza svakog abortusa stoji muškarac koji je zakazao”

Advertisements

On je kazao i kako mu ne bi vjerovali kada bi otkrio koliko muškaraca mu se ispovjedilo o problemima s po*nografijom.

– To je toliko uzelo maha da, kad govorim javno o ovom problemu, počnem redovno dobivati prijetnje smrću. Iza svakog abortusa glavni je krivac muškarac koji je zakazao. Dragi muškarci, budite muškarci, stanite iza svojih djela. Abortus je glavno prokletstvo hrvatskog naroda. Ne zanima me šta naša udruženja o tome govore i što zakon tvrdi, on je pokvaren, kriv, loš, treba ga promijeniti – rekao je don Stojić.

Prema njegovim riječima, prije četiri dana vidio je živog Isusa.

– Teško mi je ovo priznati, ali u posljednje vrijeme sam imao strahove kao da će mi se nešto dogoditi. Jedan moj bivši student, sad je oženjen i ima troje djece, odveo me na molitvu oslobođenja. Nije bitno gdje ni kod koga. Osoba koja je molila imala je dar spoznaje i u trenutku je dobio sliku i rekao: Damire, vidim te kao dječaka kako stojiš ukočen u strahu na nekoj cesti, a iza tebe je neko grmlje. Odmah mi je došla slika kako sam se kao dječak igrao blizu ceste i odjednom čuo kočenje gledajući auto kako ide prema meni.

Stalo je pet centimetra od mene. Nakon toga sam trčao kući, zaključao se u WC, nisam znao izaći, pa su kasnije provalili da me izvuku. Sad je i meni došla slika, vidio sam sebe, što sam nosio. Sedmi mjesec ‘78. u Hercegovini ispred moje kuće, selo Draginići blizu Međugorja. Vidim kako stojim kao dječak i kako Isus u bijeloj haljini stoji, nagrnuo je preko mene i auto je naslonjen na njega. Ja sam to vidio – kazao je Stojić, a prenosi ”Slobodna Dalmacija”.

