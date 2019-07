U Hrvatskoj od 1. do 12. jula 501.019 noćenja manje nego prošle godine

Advertisements

Od 1. do 12. jula u Hrvatskoj je 94.174 manje gostiju i 501.019 manje noćenja, nego prošle godine. Veliki pad je zabilježen u privatnom smještaju. U apartmanima i drugom privatnom smještaj u dosadašnjem dijelu jula je 61.913 manje gostiju i čak 321.894 manje noćenja nego u istom periodu lani.

Broj gostiju i noćenja pada u svim županijama, Dubrovačko-neretvanskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj, Zadarskoj, Ličko-senjskoj, Primorsko-goranskoj i Istarskoj.

Najviše je pao broj Čeha, Poljaka i Nijemaca.

Kada bi se ovakav trend nastavio, to bi značilo veliki podbačaj turističke sezone.

Najnoviji rezultati turističke sezone do kojih je došao “Index” u priličnoj mjeri opovrgavaju tezu da je za lošije rezultate u prvom dijelu jula krivo to što se festival Ultra ove godine održava nekoliko dana kasnije nego prošle godine. Naime, najnoviji rezultati sezone uključuju i podatke o broju gostiju od petka, kada su vjerojatno svi partijaneri koji su to planirali stigli u Split.

Advertisements

loading...

Facebook komentari