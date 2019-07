Brat vozača kamiona koji je usmrtio djevojčice: “To je nesreća koja se može dogoditi svakome”

Advertisements

Filipović je Stigao je na Županijski sud u Sisku u pratnji policajaca, a ročište je trajalo svega 15-ak minuta. Odlukom Suda vraća se u istražni zatvor na još dva mjeseca.

– Mogu potvrditi da je Županijsko državno odvjetništvo u Sisku predložilo Županijskom sudu u Sisku da se produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela – stoji u saopštenju Županijskog državnog odvjetništva.

Obrana će se na tu odluku žaliti čim prime pisano rješenje, a ponudit će u zamjenu mjere opreza koje smatraju sukladnima načelu razmjernosti. To znači – oduzimanje vozačke dozvole, zabranu prometovanja vozilom…

Slavko Filipović, brat pritvorenog Ivana Filipovića, još se nije čuo s njim, ali ovakva ga je odluka Suda iznenadila. Smatra da njegov brat sigurno nakon svega ne bi sjedao za volan.

– Ne može biti strah, pa to nije uopće učinjeno iz namjere, to je nesreća koja se može dogoditi svakome na putu. To nije, kako bih rekao, ni planirano ubistvo ni smišljeno ni bilo šta. To je malo, kako bi rekao, ah… osuda malo neobična da se tako nešto odluči, ali nema veze, zakon valjda zna svoj posao – rekao je za “RTL Danas” Slavko Filipović.

Sada se čeka nalaz vještaka, budući da još niko nije uspio objasniti što se tačno dogodilo vozaču s 40 godina iskustva u trenutku skretanja na odmorište pokraj Novske. Kamion je tehnički testiran, a i nalaz krvi vozača je predan advokatima. Poznato je i da je vozač primio injekciju protiv bolova u leđima dan prije tragične nesreće, ali ne i jesu li količine u krvi bile dovoljne da utiču na njegovo ponašanje.

Iskaz koji je vozač dao odmah nakon nesreće nije javan, ali bit će temelj za odluku. Hoće li suđenje ipak dočekati na slobodi, izvanraspravno vijeće trebalo bi odlučiti do kraja ovog mjeseca.

