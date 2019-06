“Srušeni su svi naši snovi, šta da kažem našem sinu kada bude pitao gdje mu je tata” – Potresno pismo supruge motoriste koji je stradao u saobraćajnoj nesreći

Advertisements

“Zašto baš mi? Zašto baš on? Minuti koji prolaze su kao večnost u iščekivanju da će se pojaviti odnekud. Da će stati pored mene, poljubiti me i reći: ‘Ženice moja’. Da će poljubiti našeg sina i početi da se igra sa njim. Sada je sve to postalo sjećanje i ostala velika bol u grudima”, ovako započinje pismo supruga poginulog Nikole Radulovića (21), koji je 13. juna stradao u saobraćajnoj nesreći kod Velike Plane (Srbija) na svom motoru, piše “Informer“.

“Oduzeta su tri mlada života”, piše je njegova supruga.

Nikola i njegova supruga tek su započeli zajednički život i formirali porodicu, a on je izgubio život u tragičnoj nesreći.

“Planirali smo mnogo toga, a u treptaju oka nam je oduzeto sve. Srušeni su svi naši snovi i uništena tri mlada života. Šta da kažem našem sinu kada bude pitao gdje mu je tata?

Od tog dana Lazar ga stalno traži. Stalno zove tatu, gleda u njegovu sliku i plače. Zašto nam Bog ostavlja loše, a uzima dobre?”.

