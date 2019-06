Trčala za loptom pa upala u septičku jamu

Advertisements

Incident se desio 9. juna u dvorištu jedne kuće u Gornjomatevačkoj ulici, a uz mnogo sreće izbjegnuta je nezapamćena porodična tragedija. Djed djevojčice B. R. kaže da se porodica tek dvije sedmice nakon nemilog događaja smirila od šoka, pošto su pristigli medicinski rezultati i analize krvi, mokraće, brisevi, a razgovor sa dječjim psihologom pokazao da dijete za sada nema medicinskih problema.

– Tog 9. juna popodne moji kćerka i zet sa svoje dvije kćerke koje imaju devet i tri godine otišli su u posjetu kod prijatelja u Gornjomatejevačku ulicu. Dok su roditelji, na svu sreću, sjedili na terasi u prizemlju ispred kuće, petoro djece (tri djevojčice prijatelja i dvije njihove) igrale su se u dvorištu nedaleko od njih. Oko 20.15 sati dok su se dogovarali da krenu kući jer je već počeo da pada mrak u bezazlenoj dječjoj igri lopta je odskočila nekoliko metara dalje u dvorištu i tad započinje nezapamćena drama – počinje priču djed djevojčice B.R.

I. K. (9) je kao najstarija potrčala je po loptu i ne sluteći ništa bezazleno je stala na nekakav lim i odjednom nestala sa površine dvorišta.

– Djeca su zavrištala, a njeni majka i otac koji su krajičkom oka pratili dječju igru momentalno su skočili iz stolica i otac ne pitavši prijatelje u šta je to upala njegova kćerka munjevito reaguje pretrčava desetak metara i uskače i on, iako nije ni znao da skače u septičku jamu. Sekunde su kao vječnost. Da situacija bude teža nego što jeste, ispod samog otvora jame, koji je manji od metra kvadratnog na dubini nešto više od jedog metra nalazi se nekakav pregradni zid koji dijeli septičku jamu na dva dijela (u kojima je čvršći i tečniji fekalni i drugi otpad). Kako su u taj tečniji dio upali i djevojčica i njen otac, to sam Bog zna, jer u potpunom mraku kad je uskočio on nije imao ni mogućnosti ni vremena da pozove dijete po imenu niti je znao gdje je ona upala i da je taj tečni dio dubine još preko dva metra – priča djed djevojčice B. R.

Otac u prvi mah nije niti vidio niti uspio da dohvati dijete, pa je bukvalno zaronio pokušavajući da nekako dohvati dijete.

– Iako je ‘nečastivi’ želio da uzme dva života, zahvaljujući blagom Bogu uspjeva da dohvati dijete za nogu, privuče je k’ sebi i nadljudskim naporom je izvadi iznad površine tog dijela septičke jame. U potpunom mraku uspio je da čuje da je dijete udahnulo vazduh i čuo je da je živa. Još većim naporom nekako je uspio da dijete progura pored pregradnog zida i doda prijatelju koji se na pola presavijen sagnuo u jamu i dohvatio dijete za ruku i izvukao je iz jame. Ova strašna drama se tu ne završava.

Otac je ostao u jami u tečnom dijelu koji nije obična voda da bi mogao da se normano održava na površini jer to je tečni fekalni dio septičke jame. Zidovi su ravni i klizavi od sastava u kome je ostao i kako nema za šta da se uhvati da bi se održao na površini pokušao je da doda ruku prijatelju koji je sa vrha jame pokušao da ga izvuče ali klizava ruka isklizava i on ponovo tone u tečni fekalni otpad. Krajnjim atomima snage, prisebnošću i saznanjem da je dijete spaseno uspjeva nekako da ponovo izađe na površinu te tečnosti i bukvalno se upre nogama i rukama u dvije strane te jame da ne bi ponovo upao u tu tečnost i najvjerovatnije nikada živ izašao – objašnjava djed djevojčice.

U međuvremenu komšije su došle i pokušale da ga kanapom izvuku napolje. Napetost je rasla, jer da bi ga izvukli iz jame morao je da izađe pod uglom pod kojim je i upao, jer je pregradni zid spriječavao drugačiji izlazak.

Neko od komšija je donio merdevine koje su spustili u jamu, i za koje se hrabri otac uhvatio i uz vratolomnu pozu uspio da se nekako iskobelja, što je bilo jako teško jer u jami nije bilo mjesta da se merdevine postave na čvrsto tlo i on normalno izađe, čime je spasen od sigurne smrti.

Provjerite poklopce na septičkim jamama

Djed djevojčice je apelovao da svi koji imaju septičke jame obavezno provjere da li su otvori tih jama na bezbjedan način osigurani da neko ne bi mogao da upadne u njih.

– Smatram da ovaj događaj i neustrašivi podvig oca zaslužuje pažnju javnosti, i to bez ikakvog populizma ili zle namjere da bilo koga osuđujem za to što se desilo. Još jednom smo zahvalni blagom Bogu što im je dao snage i mira da se sve završi sretno po devetogodišnju djevojčicu i njenog oca – kaže djed djevojčice B.R, piše “Blic“.

Advertisements

loading...

Facebook komentari