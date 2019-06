Ukraden u porodilištu: 38 godina mislio da ga je majka ostavila kao bebu

Advertisements

Krađa se dogodila 1981. godine u bolnici u Kruševcu, a imena njegovih roditelja u svim postporođajnim dokumentima, uključujući i matične knjige – izmišljena su. Ni majka ni otac ne postoje. Njegovo prvobino ime bilo je Nenad Milojević, a nakon usvajanja dobio je novi život i novo ime – Mlađan Radivojević.

Njegova usvojiteljica Verica Radivojević (71), koja do sada nije znala da je Mlađan zapravo ukraden, priča koliko je bila sretna kada je on kao tromjesečna beba donijet kod nje u bolničkom čaršavu.

“Kada su ga donijeli jedva smo čekali da ga uzmemo, ali nismo znali da je ukraden. Rekli su nam da je njegova majka mlada djevojka koja ga je rodila ostavila u Kruševcu”, priča Verica za “Novosti“, i dodaje:

“Liječila sam se od steriliteta, 14 godina nismo imali djece. Prijavili smo se za postupak usvajanja i stavljeni na listu čekanja. Brat od strica mog muža bio je načelnik policije u Aleksincu. Vjerovatno da bi se njemu dodvorili, tek, u centru za socijalni rad našli su nam brzo dijete”. Bebu su joj, kaže, donijeli tadašnji direktor Centra Aleksinac Slavoljub Momčilović i radnica Angela Stanimirović.

“Donijeli su ga u bolničkom čaršafu i Momčilović je rekao: Ako ti se ne sviđa, možeš da ga zamijeniš”, sjeća se Verica.

Iako su uvijek pokušavali da mu saopšte da je usvojen, Mlađan nikada nije htio da povjeruje u to, sve dok jednog dana nije saznao istinu od djece u školi.

Kako Verica objašnjava, nakon toga je razgovarala sa njim i objasnila mu da ona zapravo nije njegova biološka majka, ispričavši da je taj trenutak bio jako emotivan za oboje.

“Kada sam mu rekla, snažno me je zagrlio. Nikada više me nije pitao za biološku majku. Volimo ga kao svoje dijete, i razumijem zbog čega on sada traga za istinom i želi da nađe svoju rodbinu”, kaže Verica.

Mlađan je rekao da je nedavno počeo da traga za svojim identitetom, a prva adresa koju je tokom svoje istrage obišao bio je Centar za socijalni rad u Aleksincu.

“Tamo su mi rekli da je moja biološka majka bila maloljetna kada me je rodila, i da me je ostavila zbog toga. Onda sam otkrio da osoba koja se vodi kao moja majka zapravo ne postoji”, kaže on.

Radiša Pavlović, član Vladine komisije za nestale bebe, ispričao je za televiziju “Pink” da je ime i prezime te majke zapravo paravan, jer kako objašnjava ta osoba ne postoji.

Iz aviona se vidilo da je dokumentacija falsifikovana. Navodno je rođen 3. marta 1981. godine u kruševačkom porodilištu, a u bolničkom protokolu pisalo je ime izmišljene majke Snežane Stojanović iz sela Prćilovica, djevojačko prezime Milojević, i oca Siniše Stojanovića iz Donjeg Adrovca. Prva prijava Mlađanovog rođenja bila je pod prezimenom Stojanović.

Međutim, bolnica istog dana šalje matičnoj službi novu prijavu, gdje se briše bračno stanje i postojanje oca, i dječak sada ima samo majku i ime Nenad Milojević. Ni na jednom dokumentu potpis majke ne postoji.

“Kroz cijeli postupak usvojenja provlači se nepostojeće ime majke. Na sastanku u bolnici u Kruševcu na kojem smo bili Mlađan i ja, rečeno nam je da u periodu oko njegovog rođenja nijedna beba nije evidentirana kao umrla. Mi imamo podatak da to nije istina”, objasnio je Pavlović.

“Zanimljivo je da je sada već pokojni matičar Luka Stojanović, upisao dijete u matične knjige rođenih 10. marta, a izvod iz bolnice stigao je tek dan kasnije”, kaže Pavlović.

Mlađan kaže da i dalje ne zna ko su njegovi biološki roditelji, ali kaže da je upoznao dvije porodice koje bi mogle da budu njegove. Kada je krenuo u potragu za majkom, ispostavilo se da žena koja se vodi kao njegov biološki roditelj nije upisana ni u matičnoj službi u Aleksincu, niti u Žitkovcu (nadležnom za Prćilovicu i Donji Adrovac).

Ne postoji ni otac, koji se pojavljuje u prvom izvodu, kao ni podaci da je ikada skopljen brak između roditelja. Direktorka Centra za socijalni rad u Aleksincu priznala je da nema ni njegovog, ali ni još 28 dosijea o usvajanju u periodu od 1976 – 1985. godine.

Kada su iz Udruženja s Mlađanovom pričom izašli prvi put u javnost, ne otkrivajući mu identitet, javile su se dvije porodice kojima su djeca umrla tog proljeća u kruševačkom porodilištu, ali oni sumnjaju da su oteta.

“Čekamo sada da nam urade DNK, kako bismo vidjeli rezultate”, kaže Mlađan dodajući da mu ostaje da se nada da će kompletna istina uskoro izaći na vidjelo.

