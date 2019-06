Turistima naplatili 212 KM za trinaest kilometara vožnje od aerodroma

Advertisements

Kako piše lokalni portal 057info, Britance je prevezao srebrni kombi. Nakon što su platili vožnju, još u šoku sve su ispričali vlasniku apartmana.

“U nevjerici su. Osjećaju se opljačkano”, rekao je vlasnik apartmana koji je također ostao šokiran iznosom računa.

057info je zatim razgovarao s vlasnikom taksi obrta čije se ime navodi na računu.

“Ovo je jeftina podvala, neko se predstavio kao naš taksist. Ovo nije prvi takav slučaj, događa se to i mojim kolegama. Naplate masnu svotu i onda dijele vizitke od drugih taksi poduzeća. Također, paragon blokovi ne koriste se već dvije godine, taksisti moraju izdavati račune putem fiskalnih blagajni. Mi vožnju od Zračne luke do Zadra naplaćujemo 500 kuna. Putnici znaju prigovarati zbog cijena, ali one su takve zbog naknada za parkiranje na aerodromu”, rekao je za 057info vlasnik taksija koji je kao dokaz poslao fotografiju računa koji izdaju njegovi taksisti, a razlikuje se od onog koji su dobili britanski turisti,prenosi Radiosarajevo

Kako doznaje 057info, srebrni kombi imao je registaracijske tablice Županje.

