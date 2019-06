Srbija: Muškarca udario grom dok se spremao da izađe u grad

Advertisements

Kako je njegova porodica ispričala, Nenad se spremao da izađe u grad. Sjedio je na stepenicama u kući i obuvao patike kada se začula veoma jaka grmljavina. Jako je grunulo i čuo se strahovit prasak od kojeg je Nenad osjetio pritisak u glavi i kao da je na momenat izgubio svjest.

Osjetio je bol u lijevom uhu, nakon čega se više ničega nije sjećao. U kući je bila i Nenadova sestra koja je odmah pritekla u pomoć. Odveli su Nenada u hitnu pomoć odakle je prebačen u bolnicu u Vrbasu.

– Nenad je bio u strašnom šoku. Кada sam došla u hitnu zovem ga, a on me ne registruje. Sada je dobro, iako blijed i iscrpljen. Upravo se vraćamo iz Vrbasa, Nenad je izašao iz šok sobe i sada je sve u redu. Grom je napravio haos u komšiluku, u Ulici 51. Divizije. U kući pored nas dijete je bukvalno gledalo kako iz lustera izlaze varnice pravo prema podu, a u trećoj kući do nas udarilo je u sat za struju i sve im spržilo. Još neke komšije su nam rekle da su vidjele munje kao da su se rasprsle, pa je vjerovatno i zbog toga bilo odjednom udara na više mjesta. Na našu radost, ovaj nemili događaj se ipak završio srećno po našeg Nenada – ispričala je Nenadova majka Radmila Cvetićanin, prenosi “Telegraf“.

