Uhapšen otac maturanta: Sumnja se da je ukrao test iz štamparije

Policija je uhapsila oca jednog maturanta koji je iz štamparije u kojoj su štampani testovi, a gdje je on zaposlen, ukrao primjerak testa iz matematike. Uhapšen je I. S. (42).

Nakon toga je, uz pomoć drugih roditelja i učenika, taj test podijelio ostalim maturantima.

Do krađe je došlo jer je u jednom trenutku dok su štampani testovi, jedna rotacija na mašini stala. Taj kvar je trajao oko pola sata. Za tih pola sata dok se nije radilo, uhapšeni je fotografisao testove u toaletu. Potom je taj primjerak bacio u wc šolju i uništio ga.

– Osumnjičeni je to uradio kako bi test odnio sinu, koji je maturant jedne osnovne škole u Beogradu, kako bi mu pomogao da lakše položi završni ispit. Takođe, sumnja se da je uz pomoć sina I. S. rješeni test iz matematike došao do njegovih drugara i njihovih roditelja, nakon čega su oni, uz pomoć aplikacije “vajber”, dijelili drugim roditeljima i učenicima u više osnovnih škola. Osumnjičenom I. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu – saopštio je MUP.

Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da je ovo dokaz “da je Ministarstvo zajedno sa školskim upravama, školama i nastavnicima svoj posao uradilo kako treba“.

– Dalja istraga će utvrditi i ostale učesnike i okolnosti krađe, zbog kojih su djeca i njihovi roditelji bili dovedeni u stresnu situaciju i neizvjesnost zbog odlaganja testa iz matematike – rekao je Šarčević.

Vijest o krađi testova buknula je u ponedjeljak uveče, noć pred polaganje matematike, kada je na društvenim mrežama počeo da se dijeli, navodno, ukradeni test. Portal “Telegraf” prvi je razotkrio ovu aferu.

Da nije samo pretpostavka, već istina, pokazaće se ujutru kada će Ministarstvo prosvete otkazati polaganje matematike, koje je bilo zakazano za taj dan.

Ubrzo se oglasio i ministar Mladen Šarčević, koji je potvrdio da je test iz matematike na maloj maturi “provaljen” i to da se to dogodilo u nekoj školi.

Rekao je da su Zavod za unaprijeđivanja kvaliteta obrazovanja i Ministarstvo prosvete dobro uradili svoj posao, ali je “zatajilo” negdje na terenu, zbog čega je test iz matematike pomjeren za četvrtak.

– Neko je otvorio rezervnu kesu sa testovima i prodao test iz matematike. Ne znamo gdje se to dogodilo, ali to će da utvrdi policija. Biće smjena zbog ovoga. Svi će morati policiji da pokažu rezervne kese, pa će se utvrditi gdje se ovo dogodilo – izjavio je Šarčević.

Dan kasnije, policija je uhapsila čovjeka, za kog smatraju da je ukrao primjerak testa iz štamparije, a u kojoj je on zaposlen.

Na odlaganje polaganja mature reagovali su i sami maturanti, koji su od juče na ulicama Beograda i protestuju.

