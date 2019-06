Svađe dovele do užasa: Teodora prijavila muža jer ju je tukao i tjerao da idu u šoping

Advertisements

Dragoslav je danas, nakon četiri dana borbe za život, podlegao povredama koje je sebi nanio nakon što je upucao suprugu.

Okidač za stravičnu dramu u Bloku 45 bila je upravo prijava koju je Teodora podnijela protiv supruga i nakon toga otišla od kuće i iz straha mu nije dozvoljavala da vidi dijete.

Teodora je svog supruga prijavila za nasilje u porodici u martu ove godine kada ju je, kako je ispričala policiji, prisiljavao da sa njim ide u tržni centar u šoping, što je ona uporno odbijala.

– Prema njenim riječima, kada nije pristala da ide u šoping, on ju je prisilio da uđe u automobil i sve vrijeme je na putu do tamo udarao i prijetio joj. Po dolasku ispred tržnog centra Teodora nije željela da izađe iz auta, što je Dragoslava dodatno razjarilo i on je ponovo nasrnuo na nju. Batine i prijetnje nastavile su se i na putu ka kući. Teodora je potom pozvala roditelje koji su došli po nju, a onda su zajedno slučaj prijavili policiji – priča izvor iz istrage.

Majka jedanaestomjesečnog djeteta, tada se sa bebom spakovala, napustila Dragoslavljev dom u Surčinu i vratila se kod roditelja na Novi Beograd.

Dragoslavu je nakon ovog događaja određena mjera zabrane prilaska u trajanju od mjesec dana koju je on prekršio jednom kada je došao do zgrade njenih roditelja i pitao da vidi dijete kroz prozor, ali da sem toga nije bilo većih incidenata. Ona je i tad pozvala policiju i rekla da se plaši za svoju bezbjednost.

Teodora i Dragoslav su nakon toga stupili u proces razvoda, a onda je on u ponedjeljak uveče došao na Novi Beograd i presreo je dok je šetala njihovo dijete.

Kako su ispričali svjedoci, čuli su kako se mladi bračni par raspravlja na ulici oko odlaska u kupovinu.

– Vikao je: “Teodora, ljubavi, ajmo do tržnog centra da ti nešto kupim“, a ona je odbila. Nakon toga začuli su se pucnji – ispričali su svjedoci drame na Novom Beogradu.

Dragoslav je u Teodoru ispalio tri hica, dva u grudi i jedan u ruku. Sve to naočigled njihove jedanaestomjesečne bebe.

Nakon toga se dao u bijeg i nedugo zatim ispalio sebi hitac u glavu.

Njoj su konstatovane teške povrede u vidu preloma grudnog koša i prostrijelinim ranama grudnog koša, prostrijelnom ranom ruke sa prelomom ruke, a on je preminuo od posljedice ranjavanja četiri dana kasnije.

Nakon pucnjave, Teodora je bila u svjesnom stanju i policajcima koji su joj pritrčali u pomoć ispričala je da je upucao muž sa kojim ne živi već duže vrijeme i sa kojim se razvodi. Uz to je i rekla da pozovu njenu majku da uzme dijete.

Reporteri “Blica” posjetili su kraj u kome su Teodora i Dragoslav živjeli u kući njegovog oca, inače nekadašnjeg ‘surčinca’ koji je blisko sarađivao sa Ljubišom Čumetom Buhom i njegovim bratom Novakom. Iako više od deceniju nije u kriminalnim vodama, strah i strepnja od njegovog uticaja su u Surčinu sveprisutni.

Niko od komšija nije znao da kaže čime se bavi ova porodica niti ko živi u velelepnoj vili u Surčinu, opasanoj visokim zidinama i kamerama.

Pronađen pištolj

Na mjestu gdje je Dragoslav ispalio hitac sebi u glavu pronađen je revolver marke ‘Lama’ bez serijskog broja. Kako nije imao dozvolu za posjedovanje i nošenje oružja pretpostavlja se da ga je nabavio kako bi upucao svoju suprugu.

