“BATTLE4SPLIT 2018”: GEJMERI, PRIJAVITE SVOJ TIM NA DRUGO IZDANJE REGIONALNOG ESPORT TAKMIČENJA U SPLITU!

Splitska gaming organizacija otvorila je prijave za drugi po redu regionalni eSport turnir pod nazivom “Battle4Split 2018”. Takmičenje u najpopularnijim kompjuterskim igrama “CS:GO” i “League of Legends”, ove godine će dobiti pojačanje. Naime, završnica digitalne bitke za Split održat će se kroz dva vikenda za redom; 18.-20.5. timovi će se, kao i prošle godine, na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu boriti u “CS:GO” i “League of Legends” igrama, dok je period 25.-27.5. rezervisan za najpopularniju digitalnu verziju fudbala “FIFA18” u trgovačkom centru Mall of Split.

Advertisements

Fudbalski klubovi u eSportu

Kao trenutno najbrže rastuća globalna industrija, eSport je privukao pažnju brojnih svjetskih brendova, ali i fudbalskih klubova koji su osnovali profesionalne eSport timove i potpisali profesionalne ugovore s eSport igračima. Ni regionalni klubovi nisu dugo čekali. Nakon što su se West Ham, Ajax, Besiktas, Roma, Valencia, PSG, Manchester City, Wolfsburg, Crvena Zvezda, Sporting, PSV i Shalke priključili ovom elektronskom fenomenu, svoje eSport timove je osnovala i Crvena zvezda, Partizan, KK Cedevita i NK Rudeš, čiji ćemo tim imati priliku upoznati na Battle4Split turniru…

Koliko je eSport popularan, govori sama činjenica da je finalnu seriju League of Legend World Championshipa 2016. gledalo preko 43 miliona ljudi što je više nego NBA finale 2016., a ukupan broj ljudi koji su barem na trenutak gledali prvenstvo dostiže 396 miliona. Čak je podnesen zahtjev za uvođenje eSporta na ljetne Olimpijske igre 2024. u Parizu!

Besplatno učešće, novčana nagrada

Svoje mjesto na LAN završnici timovi će osigurati na jednom od četiri “CS:GO” ili “Legaue of Legends” online kvalifikaciona turnira koji se održavaju od 10.3. do 28.4. Igrači iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Slovenije svoj tim mogu besplatno prijaviti na www.battleforsplit.com i ući u borbu za nagradni fond od 25.000 kn. Prvi “CS:GO” kvalifikacioni turnir je održan u subotu, 10.3., nakon kojeg su svoje mjesto na završnici osigurali timovi NK Rudeš i H8. Ko su prvi “League of Legends” takmičari koje ćemo gledati u Splitu, saznat ćemo ove subote.

FIFA 18 takmičenje nema kvalifikacije, već će prijave za završnicu biti otvorene mjesec dana uoči turnira na web stranici. Takmičenje je otvoreno i besplatno za sve ljubitelje ove fudbalske igre.

Besplatni zabavni sadržaj za posjetioce

Osim takmičarskog dijela turnira, za sve posjetioce će biti organizovan besplatni zabavni sadržaj u sklopu Party zone. Sponzorski prostor opremljen kompjuterima, gadgetima, konzolama, VR i AR uređajima, hranom, pićem i nagradama će cjelodnevno biti dostupan svim posjetiocima. U Party zoni će biti postavljeni ekrani kako bi zainteresovani mogli uživo pratiti tok turnira dok uživaju u modernom sadržaju.

Zahvaljujući potpori Splitsko-dalmatinske županije / ICT Županije, u sklopu manifestacije će biti održan i Innovation Exhibiton. Izložba lokalnih projekata, startupa i naučnih postignuća iz područja inovacija, tehnologije i IT-a za cilj ima popularizovati tehnologiju i STEM industriju. VR, AR, smart inovativna rješenja poznatih kompanija i najmoderniji uređaji samo su neki od projekata koji će biti prezentovani.

Humanitarno takmičenje “ICT4KIDS powered by ICT županija”

I gejmeri vole biti humanitarni. Zahvaljujući Splitsko-dalmatinskoj županiji koja je prepoznala eSport kao moderni sportsko-zabavni sadržaj te želi pridonijeti razvoju istog u lokalnoj zajednici, u sklopu manifestacije će se održati i humanitarno FIFA 18 takmičenje ICT4KIDS. U trgovačkom centru Mall of Split, 27. maja, lokalne kompanije će se boriti s ciljem prikupljanja sredstava za socijalno ugroženu djecu.

Sva kotizacija u obliku donacije će biti donirana Dječjem domu Maestral u svrhu kupovine kombi vozila za prevoz djece do škole. Dječji dom Maestral ustanova je socijalne njege koja brine o djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske njege te im nude zaštitu, njegu, učenje, podržavanje i kvalitetan odnos. Pozvane su sve kompanije iz područja IT, gaming i komunikacijske industrije da svojim učešćem podrže ovu akciju. Kompanije svoje igrače mogu prijaviti putem linka https://goo.gl/BdaWfn.

Prijenos uživo

Zbog velikog broja eSport entuzijasta iz cijele regije koji nisu u mogućnosti fizički prisustvovati događaju, prijenos uživo svih gameova, uključujući i kvalifikacijskih, omogućen je preko Twitch platforme.

Advertisements

loading...

Facebook komentari