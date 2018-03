Nesvakidašnji slučaj iz Pule. Policija ga uhapsila, a on tvrdi: “Ja nisam osoba”

U Puli (Hrvatska) već duže vrijeme postoji automobil na kojemu umjesto registarskih oznaka s prednje strane piše “suveren”, a sa stražnje “sovereign”.

Advertisements

Zbog tog natpisa policija je proteklog petka oko 16 sati pratila taj automobil. Više od dva sata su građani svjedočili upornosti policije i pedesetogodišnjeg vozača koji je odbijao izaći iz automobila, piše “Glas Istre“…

Za sebe kaže da je čovjek Aljoša iz porodice Đurić na planeti Zemlji! Tvrdi da policija nad njim nema nikakve ingerencije, jer je on čovjek. A nije osoba. A razlika između ta dva pojma je velika… Policiji je kao i prijašnjih nekoliko puta uručio kopiju presude arbitražnog suda pravde udruge “Čovjek” u kojoj između ostalog stoji da “Ideja ili vjerovanje kojeg neko gaji u svojem umu po osnovu uniforme koju nosi, značke koju mu je neko dao ili tzv. ovlasti koje mu je neko rekao da ima je, na kraju krajeva, samo ideja koja nema uporište u stvarnosti, istini i prirodnim zakonima”. Ali nakon dva sata natezanja kada je pritisnut “višom silom” izišao iz automobila odveden je u policijsku stanicu gdje je uhapšen zbog sumnje da je počinio kazneno djelo krivotvorenja isprava. Iz policije je pušten tek oko 22.20 sati.

“Ljudi odjeveni u uniforme takozvane policije, takozvane RH, naoružani s pištoljima, prepriječili su mi put, zaustavili me na Verudi. Učinili su to što su učinili. Oni mi nisu pružili nikakav dokaz o nadležnosti nada mnom, a postavili su se kao bogovi. Što znači da su prekršili Deklaraciju o pravima čovjeka i građanina i arbitražni zakon tzv. Republike Hrvatske jer sam im prilikom zaustavljanja dao pravosnažnu presudu arbitražnog suda pravde prema kojoj oni nadamnom kao čovjekom nemaju nikakve ingerencije, nikakvu vlast”, rekao je takozvani Aljoša čovjek.

“Međutim, budući da je njihovo djelovanje bazirano na podlozi koja nema nikakve osnove, a dokaz da je sve to u biti jedna ogromna laž jeste činjenica da sam pušten nekih sat vremena nakon što su mi rekli da sam uhapšen” , zaključuje Aljoša.

Pojasnio je i svoje oznake na automobilu.

“To je moje putno pomagalo, moja privatna svojina. Ono na njemu nisu tablice, nego informativne poruke. A privatna svojina znači da je nešto nečije i niko živ na ovom svijetu ne može prismrditi nečijoj tuđoj privatnoj svojini. Oni su htjeli komunicirati sa mnom uzimajući me za osobu, međutim ja sam im više puta dao do znanja da nisam osoba nego čovjek i nisam htio ulaziti u daljnju komunikaciju s njima bez da mi daju ikakav dokaz o njihovoj nadležnosti nada mnom. Ja sam čovjek, a čovjek nad čovjekom nema nikakvu moć. Budući da su i oni ljudi, oni nadamnom nemaju nikakav autoritet. Na mojem putnom pomagalu nalazi se informativna poruka “Suveren”. Zar se ljudima mora objašnjavati što je suveren? Suveren znači da je neko vrhovan. Da iznad njega nema nikoga. Da nije rob. Ja sam čovjek”, objasnio je to Aljoša…

Advertisements

loading...

Facebook komentari