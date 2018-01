KUNG FU IZ NIŠA PONOVO OSUĐEN ZA JEZIVO UBISTVO, OSUO PO SUDIJI: “Mnogo si mi dao, čovječe, čak 30 godina…” – Ružicu (83) davio i pretukao na smrt, pa opljačkao…

On je oglašen krivim zbog toga što je 13. decembra 2015. godine iz koristoljublja ubio Ružicu Talević (83) u njenom stanu u Ulici Dimitrija Tucovića u Nišu. Prema navodima presude, utvrđeno je na osnovu materijalnih dokaza da je usmrtio staricu, a zatim je i opljačkao, piše “Kurir“.

Advertisements

– Na osnovu otisaka nađenih na licu mjesta i DNK tragova ispod noktiju žrtve, te iskaza svjedoka komšija, koji su optuženog vidjeli u zgradi, sud je odlučio da ne povjeruje u odbranu Useinovića, koji je tvrdio da ga je starica ogrebala ranije u parku – rekao je sudija Aleksandar Teodosić, obrazlažući presudu.

Useinoviću je već jednom izrečena ista presuda, pa je na osnovu žalbe odbrane predmet ponovo vraćen na suđenje. Nezadovoljan presudom, Useinović je optužio predstavnike tužilaštva i sudsko vijeće da su mu “oduzeli cijeli život”, zaprijetivši da će iz zatvora ponovo da obori presudu.

– Oboriću vam ponovo presudu. Ja nisam počinio to ubistvo. Vi mi oduzimate život. Niste saslušali moje svjedoke i vještaka. Mnogo si mi dao, čovječe, čak 30 godina, a gospođa tužilac se sve vrijeme smijala, sve ste učinili po dogovoru. Da sam imao pare da ti platim ne bi me osudio. Ja do sada nikad nisam počinio ubistvo – napao je verbalno Useinović sudiju.

Tokom istrage i na sudu dokazano je da je Useinović najprije vrebao staricu u parku kada je primila penziju i kupovala slatkiše djeci. Potom se u zgradi raspitivao gdje stanuje da bi uveče na prevaru ušao u stan. Napao ju je s vrata, davio čaršavom i smrskao joj glavu pedalom od gitare, a potom pobjegao. Da bi prikrio zločin, Useinović je odmah požurio u policiju gdje je bio obavezan da se javlja zbog ranije počinjenih krivičnih djela i obezbjedio alibi. Policija je, međutim, prozrela njegove namjere i iste noći ga uhapsila u Aleksincu prilikom bjekstva.

Useinović je više puta kažnjavan, a zbog raznih krivičnih djela u zatvoru je proveo oko 13 godina. Na novu presudu Useinović ima pravo žalbe, što je odmah od branioca i zahtjevao da učini u njegovo ime.

Advertisements

loading...

Facebook komentari