“VODILO ME JE BALKANSKO SRCE” – Marka slavila cijela Norveška kad je spasio ženu iz požara, ali poruka njegovog poslodavca će vas IZNENADITI…

Naime, ovaj rođeni Nišlija već dvije i po godine radi u Oslu kao medicinski tehničar i u noći između srijede i četvrtka jednoj pacijenktinji trebalo je pomoći, ali van njegovih zaduženja, piše “Blic“…

“Radim u zdravstvenoj službi koja posreduje između Hitne pomoći i pacijenata na čiji poziv izlazimo na teren. Preko posebne narukvice starica, koja je inače teško pokretna, pozvala nas je. Obično se dešavalo da padne i ne može da ustane, zbog čega smo joj najčešće bili potrebni. Međutim, kada smo je pozvali, nije nam se javljala, što je bilo čudno. Kada smo došli do njene kuće, vidjeli smo kako izlazi ogromni dim”, prisjeća se Miljković.

Znajući da ne može da izađe iz kuće, Marko je istog momenta zaboravio na pravila službe i vodilo ga je, kako kaže, balkansko srce.

“Šutnuo sam vrata i uletio u kuću. Unutra je bio crn dim i ništa nisam vidio. Nisam razmišljao ni o čemu, samo da je spasim. Vikao sam na sav glas, borio sam se da je nađem, nisam vjerovao da ću moći da je nađem živu”, sjeća se svakog detalja Miljković.

Ipak, nije se predavao ni kad pluća nisu mogla više da izdrže.

“Pogledao sam dvije sobe, ali nisam je našao. Izašao sam samo nakratko napolje po vazduh i vratio se unutra. U trećoj sobi video sam da je vatra zahvatila pod i dvosjed. Ne znam da li sam čuo njen kašalj, ali primijetio sam kolica za stare ‘rulato'” i probao rukama da je nađem. Napipao sam joj kosu i uhvatio ispod ruke. Nisam mogao da je nosim, pa sam je vukao. Izvukao sam je u hodnik prema izlaznim vratima”, priča heroj.

Slika starice i danas mu je jasno pred očima.

“Lice, kosa i cijelo tijelo su joj bili crni, a noge potpuno izgorjele. Ali bila je svjesna. Kad sam je izvukao, tu su već bili policajci i vatrogasci. Pitali su me da li ima još nekog unutra. Ja sam počeo toliko da kašljem da su me odmah odvezli u Hitnu pomoć”, ističe Miljković.

Nakon svega želio je što prije da ode kući gdje su ga čekali supruga i sin.

“Htjeli su da me zadrže na zdravstvenim pregledima 48 sati, ali ja sam to odbio. Tražio sam samo da idem što prije kući. Nakon pisanja norveških novina dobio sam puno pozdrava i čestitki. Zvala me je i staričina kćerka da mi se zahvali. Inače, starica je operisana u petak. Najbitnije je stanje njenih pluća. Ja sam jedva izbacio čađ, iako sam samo tri-četiri minuta bio unutra”, naglašava neustrašivi mladić i dodaje da se još ne zna šta je uzrok požara. Čudi se Marko i kako se nije ni oglasio ni protivpožarni alarm, zbog kojeg je nemoguće zapaliti i cigaretu u bilo kom objektu u Norveškoj.

“Bravo, ali nemoj više to da ti se desi”

Markovo herojstvo znali su da cijene i nadređeni na poslu, ali…

“Dobio sam četiri dana slobodno. Poslodavci su mi poručili: “Bravo, ali nemoj više to da ti se desi.” Jednostavno, u Norveškoj svako radi svoj posao”, objašnjava Miljković.

Svaki dan drugačiji

Otkako je sa porodicom 2015. godine došao u Norvešku, Marku je svaki dan drugačiji.

“Na poslu mi se stalno dešava nešto novo i zato mi je zanimljivo. Najčešće nas pacijenti zovu zbog padova pa im mi saniramo povrede ili zovemo Hitnu pomoć. Mi smo stručna lica. Ispostavilo se da mi je odlazak u Norvešku bio pun pogodak. Počeo sam i jezik da učim”, kaže Milosavljević koji u Srbiji ima diplomu profesora fizičkog vaspitanja.

