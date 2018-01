SMRT MARKA NIKOLIĆA SUMNJIVA: Monstrum iz Rakovice ubijen u zatvoru?

Nikolić je, prema zvaničnim informacijama, 30. decembra 2017. krhotinama ogledala koje je razbio u kupatilu ćelije u Centralnom zatvoru prerezao sebi grkljan. Preminuo je nakon operacije u Urgentnom centru u Beogradu i četvorosatne borbe doktora da mu spase život. Prethodno je istim staklom izbo i cimera iz ćelije koji je pokušao da ga spriječi da digne ruku na sebe.

Protiv Marka Nikolića je u novembru 2017. bila podignuta optužnica za dvostuko ubistvo, nakon čega su javnost i porodica ubijene Maje Đorđević očekivali da će krvava porodična drama, koja se odigrala 12. jula 2017. ispred Centra za socijalni rad Rakovica, dobiti epilog na sudu.

Uprava zatvora šuti

Pokušali smo da dobijemo odgovor od Uprave za izvršenje krivičnih sankcija o ovom događaju, ali su oni odbili da govore o detaljima, navodeći da je istraga u toku.

“Obdukcioni nalaz s Instituta za sudsku medicinu u Beogradu po zakonu se dostavlja Višem javnom tužilaštvu u Beogradu koje u ovom slučaju vodi istragu. Obratite se njima za sve informacije, jer dok traje istraga, ne možemo da govorimo o slučaju”, rekli su u ovoj ustanovi.

Advokat Borivoje Borović u izjavi za “Alo!” otkriva da je Višem javnom tužilaštvu u Beogradu podnio krivičnu prijavu protiv NN izvršioca zbog sumnje da je njegov klijent ubijen u ćeliji i tražio da se sprovede istraga i utvrdi šta se dogodilo u zatvoru.

“Imam pravo da sumnjam da nije izvršio samoubistvo, već da je ubijen! Kao njegov branilac, a sada punomoćnik njegovih roditelja podnio sam krivičnu prijavu protiv NN izvršioca zbog krivičnog djela ubistva. Pisane izjave osmorice zatvorenika, koji su bili u kontaktu sa Nikolićem, upućuju da on nije izvršio samoubistvo. Nikolićevi roditelji su prije sahrane vidjeli tijelo svog sina i tvrde da on na rukama nije imao ni najmanje ogrebotine od stakla! To je vrlo čudno jer je saopšteno da je on komadom razbijenog ogledala, navodno napadao cimere u ćeliji, a onda sebi prerezao vrat!”, navodi Borivoje Borović i otkriva zbog čega je posumnjao da je njegov branjenik digao ruku na sebe.

“Neki zatvorenici navode da je u ruci držao brijač, dok su drugi napisali da je imao komad razbijenog ogledala. Svi su izjavili da je neposredno prije događaja, navodno, krenuo da se brije. To je dosta čudno, jer ga je advokat Dačević iz moje kancelarije samo dan ranije posjetio i svojim očima uvjerio se da je bio svježe obrijan! Nelogično je da je uoči spornog događaja krenuo na brijanje, kako su naveli zatvorenici, jer je dan ranije bio izbrijan. Izjave zatvorenika kao da su pisane na istom mjestu i kao da su prepisane, ako se izuzme detalj oko sječiva koje pominju”, navodi Borović i ističe da je njegov kolega Dačević razgovarao sa Nikolićem dan uoči tragičnog događaja.

“Kada je otišao u posjetu, Nikolić mu se žalio ‘da će biti ubijen’. Kolega mi je rekao da je bio uplašen i izgubljen. Tražio je da ga i ja hitno posjetim i dramatično ponavljao da se plaši za svoj život. Planirao sam da odem da ga vidim, ali sam 30. decembra obaviješten da je navodno izvršio samoubistvo. U krivičnoj prijavi tražim da se hitno dostavi obdukcioni nalaz radi uvida kakve je povrede imao i čime su one bile nanijete, da se saluša zatvorski ljekar, koji je konstatovao smrt, kao i njegovi cimeri da bismo utvrdili šta se tačno odigralo u ćeliji i kako je nastupila smrt”, kaže na kraju razgovora Borivoje Borović.

Huligan spriječio krvoproliće

Nikolić je prije samoubistva, prema nezvaničnim saznanjima, nasrnuo na jednog od cimera i teško ga povrijedio komadom razbijenog ogledala, jer ga je navodno pitao “zašto je ubio sina”. Prema riječima našeg izvora, krvoproliće je spriječio Splićanin Hrvoje Baković (32), jedan od šestorice hrvatskih huligana, koji je uhapšen poslije nereda na derbiju Partizan – Crvena zvezda. On je golim rukama pokušao da savlada Nikolića i izbije mu staklo. Međutim, razjareni Nikolić počeo je da se otima i zamahuje oštricom prema njemu, zbog čega je Splićanin zgrabio klupu, uspravio je kao štit i satjerao ga u ćošak. Kada je shvatio da je savladan i da ne može da se suprotstavi Bakoviću, Nikolić je staklom koje je držao u ruci navodno sebi prerezao vrat.

