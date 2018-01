Vučić: Zadovoljan sam jer sam obavio važan posao za narod

On napominje i da je u Mitrovicu pozvao sve svoje političke protivnike i da je sa njima razgovarao.

Sumirajući trinaestočasovne razgovore sa Srbima u Banjskoj, Kosovskoj Mitrovici, Gracanici, Lapljem Selu, srpski predsjednik kaže da je tamnošnjim Srbima prije svega želio da kaže da treba da ostanu na svojoj zemlji.

“Imao sam obavezu da svima njima kažem šta je interes srpskog naroda, a to je da moraju da ostanu da žive na svojoj zemlji. Onoliki broj ljudi koji me je dočekao u Lapljem Selu nikada nikoga nije sačekao od uvođenja višestranačja. Dobro sam razumeo da su ti ljudi došli da se bore za svoju zemlju i narod, svoje prodice, za opstanak”, rekao je Vučić u intervjuu za današnje “Večernje novosti.”

Upitan da prokomentariše kritike političkih rivala, koji su taj skup označili kao “providnu režiju”, Vučić je rekao da mu je najstrašnije kada kažu kako je to nekakava politička “zadruga” ili “veliki brat”, a “dobro se zna da su te rijalitije u Srbiji patentirali lopovi koji me napadaju”.

“Ja sam uveo otvoren i iskren razgovor sa narodom, želeo sam da čujem kakvi su im svakodnevni problemi i možemo li da ih rešimo, ne dodvoravajući se nikome. Iskreno, nismo mogli da rešimo 90 odsto njihovih problema, ali 10 odsto smo mogli da rešimo”, naveo je predsjednik Srbije.

U kontaktu sa narodom sa Kosova, kako je istakao, ukazano mu je na tri stvari.

“Prvo, da ima ljudi koji žive bogato, a primaju velike plate od države Srbije, dok drugi nemaju ništa od države. Drugo, ti ljudi su mi jasno stavili do znjanja, a i sam sam tog uverenja, da možemo sa malo više truda i angažmana da im pomognemo i olakšamo život. Treće, čini mi se da sam na racionalan i realan način govorio o situaciji na Kosovu i Metohiji, pa makar to mnogi ne voleli da čuju”, dodao je on.

To se, kako kaže, nije dopalo Albancima, a ni nekima u Srbiji, koji bi, kako kaže, “voljeli da se Srbi sa KiM nikada ni ne čuju”.

“Razumem Albance što im mnogo smeta da se čuje to da je mali Milan iz Suvog Grla izgubio oca i da mu je pucano na brata, ili da je majka sa šestoro dece izgubila muža i da joj je pucano na sina. Jer, do sada je bilo priče da su samo Srbi zločinci”, naglasio je predsednik.

Smatra da je najbitnije da su ljudi prvi put videli prava lica Srba koji su izgubili svoje najmilije i koji samo tražde da mogu da prežive.

“Ne traže osvetu. Traže da mogu da budu Srbi i da žive na svom ognjištu. Zaista je mnogo bilo divnih ljudi sa gorkim sudbinama”, rekao je Vučić.

Na pitanje kako je lično doživio to što su pojedini opozicioni prvaci u Beogradu i na KiM njega i SNS praktično optužili za ubistvo Olivera Ivanovića, Vučić je rekao da “kada neko ima potrebu da šefa države optužuje za tako nešto, a pritom ti isti niti su ikada bili na Kosovu, niti su ikada videli Ivanovića, na to je najbolje da oćutite, i ne reagujete na napade tih koji misle da su ljudi, a na ljude ne liče”.

“Na kraju, kada vam je savest čista, kada radite u interesu svog naroda, onda morate da izdržavate sve to i da idete napred”, rekao je Vučić.

On je dodao da je gledao “kako su pobjesneli zbog njegovog razgovora sa našim narodom na KiM, zbog svega onoga što oni nisu ni smjeli, ni htjeli, niti ih je ikada interesovalo”.

“Ko me to napada? Rada Trajković koja predstavlja 0,0001 odsto Srba na KiM. Takvi mnogo vole neke strane kancelarije, ali džaba kada ih narod ne voli. Ili Dragan Ðilas – čovek koji organizuje emisije ‘Teleton’ ne bi li se u svakoj od njih pojavio i izigravao najvećeg humanitarca, pri čemu se on sve više bogatio, a narod bivao sve siromašniji”, poručio je Vučić.

Predsjednik Srbije je istakao i da mu je jedan od najjačih utisaka ostavio Milan iz Suvog Grla.

“Zaista je impozantan taj momak u šajkači, koji ima dečački osmeh sa 25 godina, a čvrstinu starca koji je prošao sve u životu. On se seća ubistva oca, jedva krpi kraj sa krajem, ali ne misli da napušta rodnu grudu. Jesam li kriv i zato što je Srbija prvi put čula za njegovu sudbinu? Treba li da me optužuju za to što su Gračanica i Banjska lepše nego ikada? Ili zato što se više ne stidimo pred Milutinom? Sve su to mogli da urade neki pre mene, ali nisu…”, rekao je Vučić.

