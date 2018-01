POTRESAN PRIZOR NA GROBU OLIVERA IVANOVIĆA: Mali Bogdan (4) zapalio svijeću ubijenom tati! SAZNAO DA MU OTAC NIJE ŽIV!

“Rekla sam mu: ‘Sine, možeš da plačeš, ali ne mnogo, jer bi se tata u suprotnom ljutio'”, kaže kroz suze neutješna Milena.

Bogdan je njegov najmlađi od četvorice sinova, a juče je prvi put upalio ocu svijeću. Pored Milene i njenog sina, na grobu su juče upalili svijeće Oliverov brat Miroslav sa porodicom, sestra, prva supruga i stariji sinovi Žarko, Janko i Nikola, piše “Kurir“…

Milena je objasnila da je trenutak dok je sinu saopštavala da je ostao bez oca bio emotivan i težak, ali da je dala sve od sebe kako bi mu to objasnila na najmanje bolan način za njega.

“Objasnila sam mu da je njegov tata tu negdje na nebu, s anđelima. Da je njegov tata heroj, da nas gleda i da će on uvijek biti s nama. Rekla sam mu da smo nas dvoje sada sa cijelom porodicom zajedno i da je sada najbitnije da čuvamo jedni druge… Bogdan ima tri brata i sestru, oni su stariji od njega, oni će mu, sigurna sam, pružiti svu svoju ljubav i podršku. On je veoma pametno dijete i sve je to razumio na pravi način”, rekla je Milena.

Ona će se, kako kaže, preseliti u Beograd, jer joj je najvažnije da sa sinom bude pored Olivera, ali i njegove porodice.

“Želim da svi budemo zajedno na okupu i da jedni drugima pomognemo da prebolimo veliki gubitak. Znam da bi to i Oliver želio”, rekla je očiju punih suza Milena.

