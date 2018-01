“Kako da kažem našem Bogdanu da te više nema. Zna se ko je to uradio, neće im tek tako proći!” – NA VIJEST O SMRTI SUPRUGA ZANIJEMILA OD BOLA I SRUŠILA SE

“Opet su mi te uzeli, šta da kažem našem Bogdanu. Kako da mu kažem da te više nema”, ponavljala je Oliverova supruga Milena u nevjerici i šoku koji je doživjela kada je u mitrovačkoj bolnici saznala da njenom suprugu nema spasa i da je preminuo. Kada su joj doktori to saopštili, samo se srušila na pod ispred operacione sale, piše “Kurir“…

“Jeste mi pozlilo. Kako da mi ne pozli nakon svega što smo Oliver i ja proživjeli i kroz šta smo prošli. Malo sam se oporavila, ali kako da budem dobro. Važno je da su nam djeca dobro i sada su kod moje majke. Zna se ko je to uradio, ali oni koji su to uradili moraju da znaju i da se to neće tek tako završiti”, rekla je Milena, koja je sa liderom Građanske inicijateve SDP prošla svu torturu njegovog stradanja nakon što su ga uhapsili 2014. uhapsili pod lažnim optužbama za ratni zločin.

Tri godine je proveo u zatvoru, gdje je trpio razne fizičke i psihičke torture.

Podsjetimo, nepoznati napadači upucali su Olivera Ivanovića jutros u Kosovskoj Mitrovici, a on je ubrzo podlegao povredama.

Na Ivanovića su navodno pucali dok je ulazio u prostorije svoje stranke. Prema nezvaničnim informacijama, Ivanović je nakon napada hitno transportovan u KBC Kosovska Mitrovica , ali bez znakova života.

