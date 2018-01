Milićević: “U prošloj godini smanjen dug Federacije BiH za 632,98 miliona KM”

Ministrica Jelka Milićević i pomoćnici predstavili su “Pregled urađenog u 2017. godini i aktualna dešavanja” kazavši da će sutra razgovarati predstavnici Vlade FBiH sa članovima kolegija oba doma Federalnog parlamenta, a u cilju otklanjanja zastoja i usvajanja budžeta za 2018. godinu.

“Moramo raditi, moramo položiti račune ovom narodu, šta smo to radili za svaku pojedinačnu godinu i četiri godine“, kazala je ministrica.

Milićević je istakla da je u prošloj godini Ministarstvo provelo dva ciklusa certifikacije unutarnjih revizora za javni sektor. Podsjetila je da su nastavljajući trend iz 2015. i 2016. godine, politikom kontinuiranog obuzdavanja javne potrošnje i odgovornim upravljanjem javnim dugom došlo do smanjenja duga Federacije BiH u 2017. za 632.98 miliona KM.

Od navedenog iznosa, na smanjenje vanjskog duga se odnosi 510,68 miliona KM, a ostatak od 122,30 miliona na smanjenje unutarnjeg duga. Naime, prema preliminarnim podacima, dug Vlade Federacije BiH na kraju 2017. godine iznosi 5.634,06 miliona KM, dok je taj dug na kraju 2016. godine iznosio 6.267 miliona KM. Navedenom smanjenju duga Vlade Federacije BiH tokom 2017. godine u određenoj mjeri doprinijeli su i pozitivni vanjski faktori, odnosno pad vrijednosti USD u odnosu na EURO, što je rezultiralo efektom, odnosno smanjenjem vanjskog duga za 218,80 miliona KM, a 418,44 miliona KM je rezultat stvarnog efektivnog smanjenja javnog duga.

Ministrica Milićević je podsjetila i na to da je u prošloj godini na snagu stupilo pet zakona, a u parlamentarnoj proceduri je 11 prijedloga i nacrta zakona.

“Ukupni javni prihodi u Federaciji BiH u 2017. godini bilježe rast od sedam posto u odnosu na prethodnu godinu i iznose 8,25 milijardi KM. Najveći rast je zabilježen kod naplate prihoda po osnovi poreza na dobit, koji su u odnosu na 2016. veći za 45 posto odnosno za 110 miliona KM“, pojasnila je Milićević.

Prema njenim riječima, ukupna naplata neporeznih prihoda je također zabilježila rast od devet posto, odnosno za 94 miliona KM kao i naplata ukupnih doprinosa izvanproračunskih fondova, koji su veći za šest posto ili za 168 miliona KM.

Pridržavajući se načela stabilizacijskog djelovanja fiskalne politike, Federalno ministarstvo finansija je izradilo budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu u iznosu od 2.882.661.837,00 KM i Zakon o izvršavanju budžeta Federacije BiH za 2018. godinu, koji su dostavljeni u parlamentarnu proceduru.

“Trenutno smo u parlamentu sa proračunom za 2018. Naš proračun u prijedlogu u iznosu od 2,88 milijardi i specifičan je, ne samo što je najveći od ustroja Federacije nego je on i poseban jer je za proračun Federacije devet posto za kapitalne investicije uistinu rezultat koji zavređuje pažnju“, naglasila je Milićević.

Govorila je i o povećanju penzija u ovoj godini kazavši da je novim federalnim zakonom o PIO, koji je u parlamentarnoj proceduri, predviđeno povećanje penzija za deset posto onima koji su penzionisani do 1998. godine.

“O povećanju mirovina teško je govoriti vezano za ovo povećanje zato što je mirovinski fond u 2014. je imao vrlo velik deficit koji još uvijek nije prešao u akumulirani suficit. Međutim, u sklopu novog zakona o MIO-u predviđeno je povećanje za najniže mirovine odnosno to su umirovljenici koji su otišli u mirovinu do ‘98. godine, za njih deset posto, i za one do 2007. pet posto“, poručila je Milićević.

Danas je rečeno i da su sredstva za kapitalne investicije značajno povećana i ukupno iznose 250 miliona KM, što predstavlja oko 9 posto budžeta čime se pokazuje jasno opredjeljenje za pokretanje novog investicijskog ciklusa i nove razvojne projekte.

Također, rečeno je i da je u cilju održavanja likvidnosti budžeta Federacije BiH, Federalno ministarstvo finansija u 2017. planiralo zaduženje putem trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 360 miliona KM. Odgovornim pristupom došlo je do smanjenja duga po osnovi trezorskih zapisa za 20,8 miliona KM, kao i smanjenje duga po osnovi obveznica za 90 miliona.

