Ona je savršeno zgodna – ima tek 20 godina i obožava traktore i poljoprivredu!

“Radim ono što volim, ono što me ispunjava nije mi nimalo teško ujutro rano ustati i do kasno raditi, jer to zaista volim, nakon završene komercijalne škole bilo je ili ići dalje na fakultet ili ostati doma sa svojima i obrađivati zemlju,ovo drugo me privuklo i odluka je bila definitivna, ostajem orati zemlju i proizvoditi hranu”, započela je priču laslovčanka Vedrana Poletar (20) iz Hrvatske koja je s 18 godina postala vlasnica OPGa, piše “24sata“…

Advertisements

Vrijedna djevojka, za sebe kaže da baš i ne voli večernje izlaske, a i odabir garderobe prepustila je svojoj mlađoj sestri.

“Mrzim to oblačenje, mada priznajem da i to ponekad volim, ali najbolje se osjećam u trapericama i majici dok sam za upravljačem jednog od mojih radnih strojeva”, kaže Vedrana.

Svakog dana ona poljima po istočnoj Slavoniji tjera svojih 160 konja zarobljenih u njenom traktoru “John Deere”, a iza njih ostaju nepregledne duge brazde na 12 hektara njenog imanja na kojemu uzgaja žitarice i uljarice. Osim ratarstva ova se djevojka bavi i voćarstvom, ima šljivik s oko stotinjak stabala.

Vedrana je krenula stopama svojih roditelja Gordane i Tibora, majka i ona imaju svoje OPG-eove, a tata Tibor kod njih radi, našalile su se.

Oni su jedna od rijetkih porodica koji su spremni javno reći da se od poljoprivrede može živjeti.

“To je tačno, samo treba znati što i kako raditi. Nikada mi nije palo na pamet da bi se moglo obogatiti preko noći, svjesna sam da je to težak i pomalo nesiguran posao kakva je proizvodnja pod vedrim nebom, ali ako se hoće sve se može. Prijavila sam se za podmjeru 6.1 u okviru Podrške za ruralni razvoj, podršku EU-a za mlade poljoprivrednike i prošla sam na konkursu odobrena su mi sredstva, od blizu 400.000 kuna.

Neko bi sebi kupio novi skupocjeni automobil, a ja o tome nisam niti razmišljala, moj je san bio kupiti traktor i to sam ostvarila”, kazala je Vedrana.

Advertisements

loading...

Facebook komentari