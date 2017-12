“Evo, danas je 15. u mjesecu, a meni u novčaniku samo još 50 KM od socijale”

Roditelji su to s različitim životnim pričama, a povezuje ih ljubav prema djeci i nemoć da im priušte ne samo praznično veselje nego i normalnu svakodnevicu. Anita Šilješ (34) praznike čeka u ruševnoj kući bez sanitarnog čvora u Hrastinu (Hrvatska). Stropovi ju pritišću zbog puknuća jedne grede. Najgora je situacija u sobi njenog 16-godišnjeg sina, gdje je samo pitanje dana kada će se strop urušiti. Ali, sreća u nesreći je, priča Anita, taman da se to i sutra dogodi, niko neće stradati, piše “Glas Slavonije“…

Njen dječak u svojoj sobi više ne spava. Zbog činjenice da mu porodica ne može priuštiti svakodnevni prijevoz do Osijeka zbog školovanja, on pet dana u sedmici živi u Domu za djecu “Klasje”. Kada dođe za vikend kući, spava u dnevnoj sobi, uz roditelje.

“Srce me boli svaki put kada odlazi u Osijek i znam da ga neću vidjeti pet dana, ali druge nema. Osim što mu nemamo kako plaćati prevoz do Osijeka, njemu je, nažalost, u Domu bolje nego kod kuće”, kazala je Ana.

Samo na sina mislim

S nevjenčanim suprugom i sinom živi od 800 kuna socijalne pomoći te paketa namirnica iz Crvenog krsta.

Boluje od epilepsije i poremećaja cirkulacije u mozgu, zbog čega nikada nije radila, a suprug joj Stjepan Ručević (40), po struci zidar, nikako ne može pronaći posao.

“Evo, danas je 15. u mjesecu, a meni u novčaniku samo još 200 kuna od “socijalke”. Ne znam što bih prije s tim novcem, ali znam da jesti moramo. Kao i svaki mjesec, taj ću novac morati razvući na obroke, kako najbolje znam. Bor, darovi, kolači, sve je to nešto o čemu ne mogu ni sanjati. Meni to i ne pada toliko teško, borim se, radim najbolje što mogu i nije me sram. Žao mi je zbog sina. Većinu je vremena u gradu, vidi svašta, ima velike želje. Kao i njegovi vršnjaci, želi kompjuter, mobitel, modernu odjeću i obuću”, rekla je Ana.

Ali, ona želi samo jednu stvar: “Samo da mi neko pomogne srediti ovo da ne nastradamo.”

