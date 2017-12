SVEŠTENIK KUPIO MERCEDES od 50.000 EURA: To je moja privatna stvar, i vi biste ga kupili DA MOŽETE, kaže on!

Don Andrija Vrbanić iz Ivanovca kod Osijeka, sveštenik katoličke crkve, kupio je nedavno luksuzni Mercedes E klase, vrijedan oko 50.000 eura, piše portal “Index.hr“.

Region u kojem radi Vrbanić je, inače, jedan od najsiromašnijih u Hrvatskoj, a on ne vidi ništa loše u tome što je kupio luksuzni auto dok mnogi njegovi vjernici gladuju.

– Kupio sam auto, ali to može biti moja privatna stvar, pretpostavljam – potvrdio je on novinarima Indexa.

On je potvrdio da je kupio Mercedesa E klase, starog godinu dana, ali nije htio da kaže tačnu cijenu.

– To nek’ ostane tajna – rekao je i dodao da su mu Mercedes kupili njegovi vjernici.

Jednostavnom pretragom na internetu novinari su saznali da Mercedes E klase, star godinu dana, košta između 350 i 400 tisuća kuna – oko 50.000 eura.

Upitan zašto bi mu vjernici kupili luksuzni Mercedes, don Andrija je rekao:

– Vjerovatno me vole. I vi radite, imate svoj posao, zar ne? Imate nekakva primanja. Imam nekakvu nagradu od biskupije, odnosno župe. Vi možete napisati što god želite. Odmah ću vam reći, pola tog auta su 24sata i Glas Slavonije. Dakle, to je bilo na sudu, to je riješeno i ja sam od njih dobio solidno novaca, tako da sam sebi mogao priuštiti ovaj auto – pomenuo je Andrija odštetu koju je dobio nakon što je pre nekoliko godina tužio ova dva medija.

Novinari Indexa su ga zatim pitali ima li u njegovoj župi siromašnih građana, kojima bi poslužio novac potrošen na Mercedes.

– Apsolutno. Hoćete li potražiti župljane kojima sam ja isposuđivao pa se nikad više nisu vratili? Da, da. Mogu vas na mnoge adrese ovdje uputiti, imenom i prezimenom – poručio nam je.

Novinare je zanimalo putuje li često i da li mu je potreban baš Mercedes.

– Da ste vi u mogućnosti, bi li ga vi sebi kupili? – glasio je odgovor božjeg pastira.

On je zatim rekao da je medijima za Mercedes vjerovatno rekao neko od “ljudi koji vjerovatno žive od socijale”.

– Ja znam mnoge takve, a i znam mnoge koji bi mogli raditi, a neće. Zašto bi radio za onoliko koliko dobije od socijale? Moja im je poruka: Bolje neka u miru, radeći, jedu svoj hljeb – rekao je don Vrbanić.

Upitali su ga kolika je njegova plata.

– Pa, to… Isto… Dakle… Ja to vas nisam pitao, kao ni drugog nikoga. Taj podatak možete dobiti u biskupiji, na primjer – glasio je odgovor.

– Đakovačka biskupija se finansira od priloga vjernika. Cijela biskupija se finansira tako. Gledajte, imam ja neku svoju platu, odnosno nagradu koju primam i to je moja privatna stvar. Svaka župa se finansira od svojih vjernika. Dakle, župni vjernici daju svoj prilog za crkvu. Od toga se finansira njihov sveštenik, od toga se finansira sama crkva kao takva, popravke, gradnje i tako dalje – objasnio je don Andrija Vrbanić, slavonski svštenik.

