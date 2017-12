Šešelj nije pratio izlaganje tužilaštva u Hagu

“Šta god da urade, šta me briga. Ja se tamo ne vraćam ni u jednoj varijanti. Uopšte me više to ne interesuje. Nisam ni pratio izlaganje Tužilaštva, jer u to vrijeme spavam“, rekao je Šešelj, prenosi “Srna”.

On je napomenuo da se tužilac žali što se sudsko vijeće nije izjašnjavalo o samim zločinima.

“Ovdje to nije bitno, jesu li se zločini desili ili nisu, nego je bitno što nije moguće utvrditi nikakvu vezu između mene i tih zločina, i zato pribjegavaju udruženom zločinačkom poduhvatu“, rekao je Šešelj za “Sputnjik”.

On je podsjetio da je u slučaju generala Ratka Mladića izbačen iz tog udruženog zločinačkog poduhvata, jer tamo nije bilo dokaza za to.

Šešelj je rekao da je tužilaštvo nemoćno, ali da zavisi sve od političkih planova “gazda” Tribunala.

“Zavisi šta oni odluče, da li da mi se ponavlja suđenje ili ne … Ko to zna, otkud ja to znam? Ne razmišljam uopšte o tome. Oni nešto razmišljaju, ali ko će da upre u njihov misaoni proces. Namjera im je da do kraja proljeća sve to završe“, naveo je Šešelj.

On je dodao da ne bi o tome nagađao, ali da je taj sud u svakom slučaju pobijeđen.

