Zadranki koja je dobila otkaz zbog dvije fete pršuta osmjehnula se sreća: u Alpama dobila posao iz snova za četverostruko veću plaću!

Vjerojatno se svi sjećate Suzane Šešo, Zadranke koja je u ‘Sparu’ dobila otkaz nakon više od deset godina rada jer je jednog dana pojela – dvije fete pršuta. Javnost je u tom trenutku burno reagirala i osudila okrutnog poslodavca na takvoj reakciji prema jednoj od svojih najboljih radnica. No, da se sve događa s razlogom, ili da svako zlo dolazi u zamjenu za neko dobro, Suzana je pravi primjer, piše Slobodna Dalmacija.

Advertisements

Raskid radnog odnosa vjerojatno je bio inspiran ‘rješavanjem radne snage’ jer se htjelo smanjiti troškove. Velimo, vjerojatno, jer je, eto, sud, a on ima svoju logiku kad su u pitanju pravo i pravda – za sada odlučio drugačije; podvlačimo ovo – za sada – jer priča još nije doživjela svoj sudski finale.

Sudac je šokirao javnost proglasivši Suzanu krivom jer je neovlašteno jela sendvič s tirolskom salamom.

Jedan novinar “Slobodne Dalmacije” slučajno ju je sreo u Alpama i opisao susret s njom.

“Taman što sam se uputio na doručak u hotelu “Post” u Lechu, na hodniku sam susreo sobarice, a čim su me pozdravile. shvatio da su iz naših krajeva.

– Jesam li vam poznata? Ja sam vam ona što su je optužili da je ukrala pršut – nasmijala se Suzana ili kako joj je na reveru pisalo zlaćanim slovima – Suzi; i odmah predstavila svoju kolegicu.

– A ovo vam je Lili. Ona je Srpkinja. Lili je moja mentorica. Bolju učiteljicu nisam mogla dobit – pohvalila se i napomenula kako se njih dvije savršeno slažu.

– Eto, to vam je Europa. Svi smo “multi-kulti”, lipo se razumimo, pomažemo jedni drugima.

Priča Suzane Šešo u ovo je adventsko vrijeme završila sretno. I za sve može biti strašno poučna. Ona je ostala bez posla i nije pristala šutjeti o tome. Obavijestila je javnost na velika zvona o onome što joj se dogodilo i odlučila boriti se za pravdu, ma koliku cijenu za to platila.

Punih devet mjeseci nije radila, a onda je pronašla sjajne poslodavce, i život se snježnom stazom zakotrljao dalje.

“Meni su otkaz dali austrijske gazde iz ‘Interspara”, a opet, ja ne krivim njih, nego moju kolegicu Hrvaticu koja me prijavila da sam pojela te dvije fete pršuta, samo da bi se dokazala nadređenima. Znači, otkaz su mi dali Austrijanci, da bi me sada zaposlili Austrijanci u Lechu kojima sam beskrajno zahvalna. Je li vidite da je samo važno jesu li ljudi – ljudi, a ne tko smo i odakle smo? Tek sam tu nedavno stigla, u Lili našla pravu prijateljicu i potporu, a u vlasniku hotela “Post” – Florianu Moosbrugeru i njegovoj supruzi Sandri, nekoga tko zna cijeniti, poštovati radnika. Uvjeti rada su super, plaća četiri puta veća nego kod kuće. Što da vam kažem; presretna sam! Imam toliko prijatelja novinara u Zadru, a eto, igrom slučaja, vi ste me prvi sreli. Osim moga sina i oca, nitko ne zna da sam tu našla posao. Da radim”, priča presretna Suzi za Slobodnu Dalmaciju.

Advertisements

loading...

Facebook komentari