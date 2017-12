Mirsad poslao majku na kafu, kad se vratila kući zatekla stravičan prizor

Tijela supružnika, koji su do prije deset dana živjeli zajedno u Melitinoj kući u Donjim Petrovcima, našla je Mirsadova majka.

– Mirsad se prije desetak dana vratio kod majke Mire. Navodno, sa Melitom se rastao jer se nije slagao s njenim sinom. Majci je u petak ujutro rekao da ode negdje da popije kafu jer Melita, nakon što ostavi sina (10) u školi, taksijem treba da dođe da mu navodno donese zdravstvenu knjižicu, da mu pomogne. Od majke je zatražio i 500 dinara da bi ih navodno dao Meliti za taksi. Majci je to bilo nelogično jer je u njihovoj vezi Melita bila ta koja je imala novca, a ne moj brat. Ipak mu je dala novac i otišla – kaže za “Blic” V. R., Mirsadova sestra, koja živi u komšiluku kuće u kojoj se desila tragedija.

Majka je bila u lokalnoj kafani i pila kafu kada ju je Mirsad pozvao i rekao joj da nema taksija i da će Melita doći autobusom iz Rume. Kako je kafana blizu autobuske stanice, Mira je videla Melitu kada je izašla iz autobusa i krenula ka njenoj kući da se sastane sa Mirsadom. Prošlo je podne kada se majka vratila kući jer je očekivala da je Melita već otišla. Međutim, zatekla je zaključana vrata. Nije ni pomislila da se unutra nešto loše desilo pa je otišla do ćerke, a zatim do komšije. Poslije nekog vremena došla je opet do kuće, ali je tada uspjela da otključa vrata.

– Popela se na sprat i u drugoj sobi sa lijeve strane videla je Mirsada kako visi. U prvom momentu je pomislila da se šali, ali kada je prišla, videla je kanap od roletne oko njegovog vrata, a jedna noga mu je bila na stolici. U šoku je krenula u dnevnu sobu, ali je na vrata bila gurnuta fotelja. Uspjela je da uđe i na podu pored kreveta ugledala je krvavo Melitino telo. Bili su joj krvavi vrat i grudi. Istrčala je i došla kod brata i mene pa smo pozvali policiju i Hitnu pomoć – nastavlja priču sestra.

Obavljen je uviđaj, a prema prvim rezultatima istrage, Mirsad je Melitu zaklao nožem, a zatim se objesio u drugoj sobi. Tijela su poslata na obdukciju u Novi Sad i rezultati autopsije biće poznati sutra.

Šta se tačno dešavalo između Mirsada i Melite i šta je dovelo do ove posljednje u nizu porodičnih tragedija u Srbiji, nažalost, znali su samo njih dvoje.

– Melita i Mirsad su bili u vanbračnoj zajednici sedam godina. Ona je bila divna, skromna žena. U životu nisam vidjela bolju ženu. Izbjegla je iz Hrvatske, a iz prvog braka ima dvoje odrasle djece, sina i ćerku. Ima i dvoje unučića. Dok je bila trudna sa trećim detetom, sinom koji sada ima deset godina, suprug joj je preminuo. Od novca koji joj je dao otac kupila je i kuću u kojoj je sa njom i njenim sinovima do prije desetak dana živeo i Mirsad – kaže sestra V. R.

V. R. o bratu nema lijepo mišljenje. Tome je doprineo njegov način života.

– On iz prvog braka ima dvoje odrasle djece. Prvu ženu je maltretirao pa je bio u zatvoru sedam godina. Žao mi je Melite. Ona mi se nikada nije žalila da ju je tukao. Ali vjerujem da ju je Mirsad maltretirao. On je nažalost, znao da bude slatkorječiv, pa su mu žene opraštale. Na kraju, ako je Mirsad hteo da se ubije, zašto nije samo oduzeo sebi život, već je ubio i jednu divnu ženu kao što je bila Melita? – kaže na kraju V. R.

