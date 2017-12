Pernar se gurao s policijom, završio na podu pa se derao: “Neka cijela Hrvatska vidi HDZ-ovu politiku”

“Uživo iz Črnomeljskog puta 3 gdje se deložira obitelj Gračanin zbog kredita Zagrebačke banke”, napisao je Pernar i emitirao video.

Advertisements

No, kako se čini iz videa, policajci Pernaru nisu dopustili da dođe do kuće. On se s njima posvađao.

“Želi se deložirati jedna obitelj koja nije mogla vratiti kredit. U Hrvatskoj navodno postoji sloboda govora, ali javnosti se ne dozvoljava da snima ono što se događa. Deložacija je zakazana u deset sati”, rekao je Pernar u uvodu. Na deložaciji se nalazi i Ivan Vilibor Sinčić, prenosi “Index“.

“Pitanje je je li moguće da policija može blokirati cestu i da će uhititi saborskog zastupnika”, rekao je Pernar snimajući policiju na cesti.

Onda je pokušao proći. No policija mu nije dopustila.

“Neka cijeli svijet ovo vidi. Neka cijela Hrvatska vidi što se ovdje događa. Pustite me da prolazim ulicom, ja sam saborski zastupnik. Neka cijela Hrvatska vidi ovu politiku HDZ-a”, vikao je Pernar.

Policajci su ga lako svladali.

“Pogledajte represiju na saborskog zastupnika, pogledajte ovo što se događa. Pogledajte kako izgleda fašizacija društva pod Andrejom Plenkovićem”, rekao je Pernar.

Na drugoj snimci, onoj koju je emitirao Živi zid, vidi se kako su policajci spriječili Pernara da prođe prema kući. Te kako je on završio na podu.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Advertisements

loading...

Facebook komentari