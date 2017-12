Slučaj koji je potresao region: Ubica se prije ubistva pojavio u TV dnevniku

– Njezina prijateljica koja je bila s njom na koncertu rekla mi je za tu poruku. Ana je meni poslala nekoliko fotografija s koncerta. Pričala mi je kako je bilo super na koncertu, ali nije mi rekla da je on bio na koncertu. Očito ju je pratio. Nije nam sve govorila, ali kad bih je nešto pitala o njemu, odgovarala bi mi: ‘Mama, ne brini se! Riješit ću ja to!’, ispričala je jučer u suzama Sanja Kurtanjek, majka ubijene bivše prvakinje u sinkroniziranom plivanju i fitness trenerice, piše “Jutarnji list“.

“Ovo će biti ludnica večeras. Samo ljubav, samo ljubav!… Volimo Grašu”, riječi su Dubravka Sikermeštra, nakon kojih je uslijedio usklik ushićenja. Emitirano je to u prilogu Nove TV u Dnevniku u nedjelju 26. novembra u 32. minuti o dojmovima publike s koncerta. U desnoj ruci drži čašu, a lijevom je zagrlio prijatelja. Ispred njega su dvije djevojke, ali to nisu ni Ana niti njezina prijateljica Ivana. One su malo dalje, u VIP zoni.

Roditelji ubijene Ane Kurtanjek vidjeli su snimku njezina ubice, čovjeka kojeg nikad nisu upoznali.

– Pronađite snimku. Rekao je samo nekoliko riječi. Sve će vam biti jasno. Došle smo u Arenu u 20.05 sati, a poruka je došla u 20.10. Ana se nije vidjela s njim. Nije mu ni odgovorila na poruku. Ja sve znam, ali ne želim vam išta reći. Saznajte vi kako je on uspio dobiti da radi za opće dobro u firmi u zgradi gdje je radila i Ana. Ne, oni nikad nisu bili u vezi, ja znam da ga je upoznala 2013. godine – jedva smo izvukli nekoliko riječi od njezine bliske prijateljice.

Ilegalno oružje

Četiri večeri nakon koncerta, u podzemnoj garaži u Gradiščanskoj 34 u 20.15 sati ubit će je s četiri hica iz pištolja koji je ilegalno posjedovao, a petnaest minuta kasnije ispalit će i sebi metak u glavu.

Ana je bila uspješna fitness trenerica, bivša prvakinja u sinhroniziranom plivanju, uspješna mlada žena, prelijepa, samouvjerena. On je bio policajac koji je zastranio s druge strane zakona, kojem je društvo dalo šansu za popravni ispit kroz rad za opće dobro u zgradi u neposrednoj blizini fitness centra Play gdje je Ana Kurtanjek držala grupne treninge.

Prvi put su se sreli 2013. godine. On je tada još radio kao inspektor u VII policijskoj postaji na Trešnjevci. Bio je, kažu, uspješan policajac, a dečko s kojim je do tada Ana bila u vezi završio je u zatvoru. Uslijedila su zajednička druženja u kafićima nasuprot policijske stanice… I tako četiri godine. Ali, Anini roditelji, dečko Tomislav i prijateljice, niko od njih o njenom odnosu s Sikermeštrom ne kaže da je bio išta više od poznanstva, povremenih odlazaka na piće i ručak…

To su samo neki fragmenti iz mozaika dvaju života koja su se ove srijede ugasila u razmaku od petnaestak minuta. Ana Kurtanjek, 29-godišnja fitness trenerica koja bi 16. decembra napunila 30 godina, odnijet će sa sobom u grob tajnu zašto prijetnje koje joj je upućivao dečko kojeg je poznavala nije prijavila njegovim bivšim kolegama. Kao što će ostati i tajna zašto je 36-godišnji Dubravko Sikermeštar u srijedu odlučio ubiti Anu Kurtanjek pa sebe.

Ono što je sasvim sigurno jest to da je Dubravko želio biti s Anom i ultimativno je tražio od nje da prekine vezu s mladićem s kojim je bila u vezi. Čak je prijetio i da će tu vezu nasilno prekinuti. Je li se u trenutku kad je shvatio da njihov međusobni odnos nema budućnosti odlučio na najgore?

Za porodicu ubijene i one koji su znali što je lijepa fitness trenerica prolazila, on je psihopat i kukavica. Roditelji Dubravka Sikermeštra ne žele razgovarati s novinarima. Neki njegovi kolege rekli su da je bio dobar policajac dok nije prešao na drugu stranu zakona, a ljudi koji su s njim službeno kontaktirali nakon što je okončano suđenje odahnuli su nakon što su po prirodi posla prekinuli kontakte.

U redakciju Jutarnjeg lista stigao je mail koji je, zaključujemo, poslao Dubravkov bivši kolega. U nekoliko navrata napisao je “NE OPRAVDAVAM brutalan čin ubojstva”, ali je očito nešto znao i o odnosu Dubravka i Ane. Poslao je i jednu njihovu zajedničku fotografiju snimljenu u restoranu-pizzeriji Grašo kod Zaboka. Napisao nam je:

Pomračenje uma

“Dubravka Sikermeštra poznajem dugi niz godina, točnije od one godine kada se doselio u Zagreb. Bio je mlad i uporan u svom cilju da postane policajac. Na Trešnjevci je svako jutro pio kavu, bio je vrlo služben i nikada nije prihvatio kap alkohola kada bi išao na posao te je odbijao pića koja su mu slali drugi gosti. Djevojke ga nisu previše zanimale nakon jedne dugogodišnje veze, samo posao i društvo. S godinama, kako je živio sam, sve je više gledao ljude oko sebe, što na poslu one sa sređenim obiteljima, što u kafiću one koji privređuju pet puta više od njega. Pojavilo se pitanje krize identiteta. Stoga kao policajac nikada nije pomagao “krupnim ribama”, nego svega par informacija, što ga je koštalo značke. Za njega je to bila sramota i krizno razdoblje, pa je bio nedostupan brojnim ljudima.

Prije pet godina iselio se iz podstanarskog stana, jer je htio započeti život s djevojkom… Međutim, gubi posao, s navedenom djevojkom je u svađama i sve ide nizbrdo… U septembru objavljuje sliku s ručka u jednom restoranu kraj Zagreba. Njihovo poznanstvo seže unatrag 4-5 godina, stoga da ga je htjela prijaviti, ne bi s njim ove jeseni bila na ručku, nego bi to davno učinila. Nadalje, s obzirom na to da je bio policajac, pravosuđe i presude je dobro poznavao jer nije bio prometni policajac, nego inspektor krim policije, koji je godinama posjedovao oružje i dobro rasuđivao. Dakle, da je ubistvo bilo s predumišljajem, jedan hitac bi bio dovoljan u tom predjelu da napravi što je naumio. Međutim, s obzirom na to da su ispucana četiri hica u isto područje, može se reći da je čovjek bio neubrojiv, tj. da se pojavilo stanje “pomračenja uma”. Što dokazuje brutalan čin njegova pucanja u glavu u trenutku kad je došao do svog auta te shvatio što je učinio.

Pretpostavljam da je prethodila verbalna svađa s obzirom na to da su hici pucani izbliza, ali to sa sigurnošću ne možemo znati. Osoba koja bi učinila takvo što s predumišljajem pucala bi jednom, zatim probala zaštaškati, ili 4 puta pucala pa završila na psihijatriji i izvukla se s manje godina zatvora na račun neubrojivosti. Međutim, kada je ubio djeovjku za koju je imao snažne osjećaje toliko dugo, za njega nije postojao izbor nastavka života u njegovoj glavi, i to će reći ljudi koji su ga poznavali. I DALJE NE OPRAVDAVAM njegov brutalan čin ubistva jedne mlade žene pred kojom je bio život, ali dezinformacije o uhođenju… Svrha ovog maila nije osuda, nego mir ožalošćenim porodicama. Također želim naglasiti da mail nije opravdanje djela, jer za takav čin NE POSTOJI opravdanje”, napisao je neko ko je očito poznavao Dubravka Sikermeštra.

Kad su novinari tu fotografiju snimljenu navodno u septembru ove godine u restoranu Grašo poslali njezinoj prijateljici, ona nam je rekla da ona za nju nije znala, ali je izrazila sumnju da je snimljena u septembru ove godine.



Policijske metode

Pošiljatelj fotografije nije znao sve o osobi za koju misli da ju je poznavao. Poruke, pozivi i susreti s Dubravkom Sikermeštrom nedvojbeno su, prema onome što smo dosad uspjeli rekonstruirati, uznemiravali Anu Kurtanjek. Je li je pratio, je li se želio nametnuti iako nije bio njezin izbor? Prema svemu, to je bilo i više nego očito. Ana je i svom dečku Tomislavu, s kojim je bila u vezi nešto manje od tri godine i s kojim je ove godine bila na zajedničkom ljetovanju sa svojim roditeljima kod brata na Hvaru, rekla da Dubravko prijeti da će ubiti Tomislava ako ne prekinu vezu. Ali, ni njemu ni roditeljima nije rekla sve. Oni su primjećivali da bi nakon nekih poruka koje je dobivala na mobitel bila uznemirena te da te poruke učestalo dolaze.

Kad se prestala javljati i odgovarati na poruke, on je promijenio taktiku. Mijenjao je kartice s brojevima mobitela. To je taktika koju je koristio još dok je radio kao inspektor za imovinske delikte u policijskoj postaji. Ali, tu je taktiku koristio i u kontaktima radi prodaje informacija ljudima s druge strane zakona. Jesu li dugovi u koje je zapao unazad 15 godina bili razlog za to, tek treba ustanoviti. U optužnici USKOK-a ostalo je tako zabilježeno da “Siki”, kako mu je bio nadimak, ugovora sastanke, posreduje i da navodno čak traži novac i za “nekoga u Heinzelovoj!” (gdje je sjedište krim policije, nap. a.). Tvrdio je da ima dobre šanse za napredovanje u PNUSKOK-u, pričalo se da ga netko gura. No, odjednom – sve je palo u vodu. Kolege su ga “provalili” da prodaje podatke iz MUP-ova informacijskog sustava i stavili su ga pod nadzor. Osim prisluškivanja koje su ishodili te tajne pratnje, Dubravku Sikermeštru i njegovom kolegi Fehimu G. bila je ozvučena i kancelarija u policijskoj postaji u Nehajskoj koju su dijelili, i to je bio, među ostalim, krunski dokazni materijal USKOK-a. Nakon što je okaljao obraz i prokockao policijsku karijeru, Sikermeštar je s prijateljem 9. oktobra ove godine osnovao firmu za ugostiteljstvo.

Ana Kurtanjek u to vrijeme uspješno je gradila svoju karijeru fitness trenerice, u klubu je bila omiljena, grupe vježbača koje je trenirala lako je pronalazila pa je paralelno radila i u Orlandu. Bila je puna života, dinamična, ali je ipak zbog blizine muškarca koji ju je sve više opterećivao čak razmišljala da trajno ode iz fitness kluba na Črnomercu. Imala je vremena za sve, bila je super organizatorica treninga, viđala se s prijateljicama… Ali, imala je i velik uteg, a to je bio bivši policajac kojeg je upoznala dok je on još bio uspješan detektiv. Za kojeg se nedavno bliskim osobama povjerila da sve teže podnosi njegovu prisutnost i poruke koje joj upućuje. Ali, odbijala je svaku pomisao da napravi onaj presudni korak – da ga prijavi za uznemiravanje i zlostavljanje. Zašto to nije učinila i je li bila izložena prijetnji da će neko njoj blizak ili ona sama biti ubijena, još uvijek je nepoznanica. To tek treba rasvijetliti policijska istraga. Posljednji ispraćaj prelijepe fitness trenerice bit će u utorak u 13.30 sati na krematoriju. Kriminalistička istraga o motivu ubojstva i samoubistva još uvijek traje. Mobiteli Ane Kurtanjek i Dubravka Sikermeštra su u policiji. Možda će se iz poruka i popisa poziva iščitati motiv zbog kojeg je Dubravko Sikermeštar odlučio skončati Anin, a potom i svoj život.

