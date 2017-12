NEVJEROVATAN PREOKRET Jelenu Marjanović nije ubio Zoran, već ova osoba!

Najodanija podrška

Mitrovićeva je saslušana u policiji još krajem oktobra, povodom prijetnji smrću koje je uputila novinarima. Ona se tada pravdala “da se samo šalila” u vezi s tim prijetnjama, ali je iskoristila priliku da policajcima “otvori oči” i “rasvijetli” ubistvo o kom već tačno 20 mjeseci priča cijeli Balkan!

Zoranova ljubavnica se, inače, prije nekoliko dana javno pohvalila da je policiji otkrila “prave krivce” za Jelenino brutalno ubistvo tokom polemike sa administratorom Fejsbuk grupe “Hoćemo pravdu za Jelenu”!

– Pošto uporno tvrdiš da je Zoran nevin i da se ubica slobodno šeta, očigledno da ti onda znaš ko je ubio Jelenu. Zašto o tome ne obavjestiš nadležne organe? – upitao ju je administrator, a Zoka mu je odgovorila:

– Obavijestila sam, i to na svoju inicijativu! A složićete se da su to stvari koje se ne pišu po Fejsbuku, te ih tako ni ja nisam iznijela nigde, osim tamo gdje treba. Baš zato što ubica, to jest ubice Jelene Marjanović moraju da odgovaraju za ono zvjersko ubistvo!

O tome da je Jelenin ubica moćni tajkun sa kojim je bila u tajnoj vezi prvi je progovorio Vladimir Marjanović, i to 15. septembra, u noći kada je njegov sin Zoran uhapšen kao glavnoosumnjičeni. Međutim, Vladimir je tada tvrdio da je Jelena tražila od ljubavnika da ostavi svoju suprugu, a ne obratno.

– Ovo je klasična namještaljka za mog sina, vidite šta su mu radili. Jelena je bila u vezi sa tajkunom, on je jako moćan i drži pola grada. Tražila je od tog tajkuna da se razvede, a on nije htio i zato ju je i ubio. Molim vas, pomozite, molim vas, plašim se da će mi Zorana ubiti u zatvoru. Plašim se da ne bude posle da se sam ubio – izjavio je tada Vladimir.

