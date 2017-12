Radovan plače za Slobodanom: Mnogo je tužan i potresen, ne može sebi da dođe…

Haški osuđenik Radovan Karadžić, prvi predsjednik Republike Srpske, ne može da dođe sebi otkako je njegov haški sapatnik, hrvatski general, pošto što je osuđen na 20 godina zatvora popio otrov, nakon čega je preminuo! – piše Alo.

Praljak i Karadžić su, prema riječima Karadžićevog brata Luke, godinama bili veliki prijatelji i Radovanu je mnogo teško zbog Praljakove sudbine.

– Radovan je mnogo potresen i tužan. Sve to ga je zaista pogodilo i još ne može da poveruje da se to desilo. Čuo sam se isto veče sa njim i potpuno mi je potišteno zvučao. Slobodana mu je mnogo žao, naročito što je trebalo da izađe iz Haga za nekolko dana. On se, kaže, ubio zbog same presude, odnosno zbog nepravde koja ga je snašla. Ja ne ulazim u to da li je on kriv, ne znam ni predmet, ni šta se dešavalo, ali znam sigurno da bi bio oslobođen da mu se sudilo zbog nečega što je Srbima uradio – kaže Luka za „Alo!“.

On objašnjava da su Karadžić i Praljak bili veoma dobri prijatelji i prije rata.

– Meni je Radovan često pominjao Slobodana. Kada me je upoznao sa njim, predstavio ga je kao čestitog i dobrog čoveka. Dva puta sam ga sreo i u Hagu, video sam koliko je bio blizak sa Radovanom. Oni su se družili i bili su bliski i pre nego što je rat počeo. Radovan mi je pričao da je svaki put kada je išao u Zagreb na seminare, simpozijume ili knjževne večeri spavao kod Slobodana u stanu. Isto tako, kada god bi Slobodan dolazio u Sarajevo, on i njegova žena bili su gosti kod Radovana. Znači, baš su bili dobri prijatelji, kao braća – priča Luka.

