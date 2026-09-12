Potop u Splitu: Centar grada potpuno pod vodom, pogledajte nevjerojatne prizore

Veliko nevrijeme zahvatilo je jučer Split gdje je kiša pala nakon 50 dana.Kako je prikazano na videosnimku koji je agencija Anadolija objavila na svom Instagramu, ulice su poplavljene,piše Avaz



Saobraćaj je jučer bio otežan, a vjetar je puhao jako.

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