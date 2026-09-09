Zoran Kesić izveo hiljade ljudi na ulice Beograda

U Beogradu je održan protest podrške Zoranu Kesiću i ekipi emisije “24 minuta”, nakon što su novi vlasnici televizije Nova S odlučili ukinuti ovaj satirični program.Nekoliko hiljada građana učestvovalo je u protestnoj šetnji pored Narodne skupštine i Predsjedništva Srbije. Okupljeni su ukazali na, kako su poručili organizatori, sve veće pritiske na nezavisno novinarstvo. Među demonstrantima bio je i Zoran Kesić.

Podrška slobodi govora

Protest su organizovali Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Udruženje novinara Srbije (UNS), Fondacija Slavko Ćuruvija, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV).

Skupu su se pridružili novinari i predstavnici medija N1, Nova.rs, Forbes Srbija, Danas i Radar.Organizatori su poručili da se ne bore samo za opstanak jedne emisije, već i za slobodu govora, pravo na kritiku i mogućnost da javnost rad vlasti prati iz različitih perspektiva.

Predsjednik NUNS-a Željko Bodrožić rekao je da vlasnici medija ne mogu uređivati sadržaj bez obzira na zakone, uredničku autonomiju i profesionalni kodeks.

– U interesu javnosti je da građani dobiju pravovremene i tačne informacije, a ne propagandu i laži – poručio je Bodrožić.

Predsjednica Izvršnog odbora UNS-a Olivera Kovačević istakla je da je Kesićeva satira bila važna jer je, kako je navela, ljudima omogućavala da se smiju i govore o stvarima kojih se drugi plaše.

Glumica Ceca Bojković također je podržala Kesića, poručivši da ukidanje emisije neće ugušiti slobodnu riječ.

Vlasnici naveli troškove

Predstavnici kompanije Adria News Network (ANN), vlasnika televizije Nova S, nisu postigli dogovor s autorskim timom emisije. Televizija je nedavno dobila novu upravu nakon što ju je preuzeo portugalski investicijski fond Alpac Capital.

Iz ANN-a su kao glavni razlog za ukidanje emisije naveli visoke troškove. Prema njihovoj analizi, “24 minuta” bila je jedna od najskupljih programskih stavki, s godišnjim troškom većim od pola miliona eura za manje od 30 sati programa.

Kesić, međutim, smatra da iza odluke ne stoje poslovni, već politički razlozi.

Emisija seli na YouTube

Uprkos ukidanju na televiziji, Kesić je najavio nastavak emisije na YouTubeu.

Nova izdanja “24 minuta” trebala bi biti dostupna od 19. septembra.

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